الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بالأرقام.. إنجازات وزارة الشباب والرياضة فى 9 سنوات

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات وزارة الشباب والرياضة على مدار الـ9 سنوات الأخيرة، خلال جلسة بناء الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المشروعات القومية

وكشف الفيلم التسجيلي، عن أن مصر استضافت 335 بطولة قارية وعالمية خلال الفترة بين 2018 و2023، فضلاً عن إنشاء الوزارة العديد من المشروعات القومية الخاصة بقطاع الرياضة خلال الفترة من 2014- 2023، بتكلفة وصلت 22 مليار جنيه، كما حصلت مصر على 2800 ميدالية من الفترة بين 2018 و2022.

وأكد الفيلم أن 16.8 مليون هم عدد المستفيدين من الشباب والنشء من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية سنة 2021 /2022، فضلاً عن وصول عدد الأندية حتى 2021 إلي 1195، بجانب تنفيذ 5748 برنامجا ونشاطا، حققت أكثر من 137.7 مليون فرصة استفاد منها الشباب والرياضيون.

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