الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: زيدان مدربًا لأولمبيك مارسيليا فى حالة بيع النادى للسعودية

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

كشفت تقارير صحفية عن موافقة زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني، على تولي تدريب فريق أولمبيك مارسيليا، في حالة واحدة.

وغاب زيدان عن عالم التدريب منذ رحيله عن فريق ريال مدريد في صيف عام 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فرانس بلو، فإن زين الدين زيدان منح موافقته لمسئولين سعوديين على تولي تدريب فريق مارسيليا في حالة نجاحهم في شراء النادي.

وأفادت الصحيفة أن العائق أمام إتمام الصفقة هو موافقة فرانك ماكورت، رجل الأعمال الأمريكي الذي اشترى النادي منذ 7 سنوات وكرر في السنوات الأخيرة أن النادي ليس للبيع.

وتسعى السعودية "ممثلة في صندوق الاستثمار" لشراء نادي أولمبيك مارسيليا لتكرار تجربتهم مع فريق نيوكاسل في انجلترا، والذي اشتروه منذ سنتين وتأهل الفريق لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفي حالة موافقة زيدان على تولي تدريب أولمبيك مارسيليا، سيكون ذلك لأن المشروع السعودي طموح للغاية وسيمنحه ميزانية تسمح له بالمنافسة مع أكبر أندية أوروبا، وهو ما أكدته له المسئولون السعوديون الذين تحدثوا له بشكل مباشر.

وحصل زيزو على ضمانة بـ300 مليون يورو لتدعيمات الفريق.

هدف زيدان الأول هو تولي تدريب المنتخب الفرنسي لكن هذا الأمر سيكون صعبًا في الوقت الحالي خاصة أن ديديه ديشامب، المدير الفني الحالي للمنتخب، مرتبط بعقد ممتد لعامين ونصف وهو ما يعني أن زيدان عليه تولي مسئولية تدريب نادٍ خلال تلك الفترة.

أشارت الصحيفة إلى أن هناك احتمالية لرؤية زيدان يعود لتدريب ريال مدريد مرة أخرى على الرغم من وجود تشابي ألونسو في الصورة كمرشح لخلافة أنشيلوتي عقب نهاية الموسم، كما أفادت بصعوبة انتقاله لتولي تدريب فريق يوفنتوس وكل شيء مجهز لتوليه تدريب مارسيليا ولكن يتبقى فقط بيع النادي.

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