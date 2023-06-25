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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زين الدين زيدان: أريد العودة للتدريب سريعًا

زين الدين زيدان
زين الدين زيدان

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لـ ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله في عالم التدريب.

زيدان لا يعمل منذ نهاية موسم 2020-2021، عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد، بعد فشله في تحقيق أي بطولة مع النادي الإسباني خلال هذا الموسم.

وقال زيدان في حوار لشبكة "تيلي فوت" الفرنسية: "آمل فقط أن أقول لنفسي إنني سأتمكن من التدريب بسرعة، هل أفتقد الأدرينالين؟ بالطبع.. أنا بحاجة إليه، لم أحصل على ذلك من أجل ربما سنتان، لكنه سيأتي".

وأضاف: "لا يمكنك الاستغناء عن كرة القدم عندما تحبها. عندما تكون شغوفًا ، يظل الشغف كما هو، هناك أوقات تشعر فيها براحة أكبر.. أحتاج تلك الأوقات أيضًا".

وزاد: "هل من الممكن أنا أعمل في فرنسا مرة أخرى؟ نعم ، لا شيء مرفوض، عليك أن تشعر بالأشياء، عليك أن تريدها.. أعرف ما أريده اليوم وما لا أريده".

وأكمل: "أقول لنفسي: إذا كانت هذه الاستراحة موجودة، يجب أن أكون هناك، عليك أن تقبل ما يأتي وسنرى لاحقًا".

وارتبط زيدان بتدريب عدة فرق مثل باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مارسيليا ومنتخب فرنسا.

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