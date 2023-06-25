زين الدين زيدان: أريد العودة للتدريب سريعًا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لـ ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله في عالم التدريب.

زيدان لا يعمل منذ نهاية موسم 2020-2021، عندما قرر الرحيل عن ريال مدريد، بعد فشله في تحقيق أي بطولة مع النادي الإسباني خلال هذا الموسم.

وقال زيدان في حوار لشبكة "تيلي فوت" الفرنسية: "آمل فقط أن أقول لنفسي إنني سأتمكن من التدريب بسرعة، هل أفتقد الأدرينالين؟ بالطبع.. أنا بحاجة إليه، لم أحصل على ذلك من أجل ربما سنتان، لكنه سيأتي".

وأضاف: "لا يمكنك الاستغناء عن كرة القدم عندما تحبها. عندما تكون شغوفًا ، يظل الشغف كما هو، هناك أوقات تشعر فيها براحة أكبر.. أحتاج تلك الأوقات أيضًا".

وزاد: "هل من الممكن أنا أعمل في فرنسا مرة أخرى؟ نعم ، لا شيء مرفوض، عليك أن تشعر بالأشياء، عليك أن تريدها.. أعرف ما أريده اليوم وما لا أريده".

وأكمل: "أقول لنفسي: إذا كانت هذه الاستراحة موجودة، يجب أن أكون هناك، عليك أن تقبل ما يأتي وسنرى لاحقًا".

وارتبط زيدان بتدريب عدة فرق مثل باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مارسيليا ومنتخب فرنسا.