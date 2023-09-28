منسق "حياة كريمة" بأسوان: الأهالي كانوا في حاجة لمشروعات المبادرة الرئاسية بشدة

كشف الدكتور محمد صلاح منسق "حياة كريمة" في محافظة أسوان، أهم المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية في المحافظة.

وقال صلاح في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إن محافظة أسوان كانت ضمن محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرًا إلى أن المشروعات كانت تمثل أهمية قصوى لكل الأهالي داخل قرى المبادرة.

وأضاف أن المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة كان يحتاجها الأهالي في أسوان بشدة، مشيرًا إلى أن المشروعات غطت كافة قطاعات المبادرة من مياه شرب وغاز طبيعي وأبنية تعليمية ومراكز شباب ووحدات إسعاف ومشروعات الكهرباء والكباري.

وأكد أن كل هذه المشروعات وغيرها تم تنفيذها على نطاق واسع من قرى المرحلة الأولى في 3 مراكز من مراكز المحافظة وهم "إدفو، كوم أمبو، ومصر النوبة" بإجمالي 31 قرية أم تشمل 100 قرية من القرى التابعة.

منسق حياة كريمة في أسوان: كل قرى المبادرة كانت تفتقد مشروعات الصرف الصحي

وأشار إلى أن مشروعات الصرف الصحي كانت تمثل أهمية بالغة؛ لأن كل قرى المبادرة كانت تفتقد مشروعات الصرف الصحي بشكل كبير جدًا، موضحًا أنه تم إنشاء أكثر من 78 مشروعًا للصرف الصحي، بالإضافة إلى أكثر من 100 مشروع لمياه الشرب، فضلًا عن إنشاء 20 محطة معالجة صرف صحي.

وتابع أن الأبنية التعليمية كان لها نصيب كبير جدًا من المشروعات تمثل في 170 مشروعًا سواء في إنشاء الأبنية التعليمية أو تطويرها أو إحلال وتجديد، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية حيث تم إنشاء 31 مجمعًا خدميًا وتم تشغيلها خلال الفترة الماضية تضم مكاتب بريد وشهر عقاري ومكاتب تموين وتضامن، كذلك إنشاء مجمعات زراعية على نطاق واسع حيث تم إنشاء 31 مجمعًا زراعيًا في كافة قرى المبادرة خلال المرحلة الأولى وغيرها من المشروعات التنموية.