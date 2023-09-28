"ماسك" يتخلى عن فريق نزاهة الانتخابات التابع لـ"X"

أكد إيلون ماسك، مالك موقع X، أنه تخلى عن فريقه الذي يعمل على منع تعطيل الانتخابات، بعد أيام فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي أن المنصة، المعروفة سابقًا باسم Twitter، لديها أعلى نسبة من المعلومات المضللة في ثلاث دول أوروبية.

ووفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية، قبل انتخابات حول العالم في العام المقبل، أكد رجل الأعمال المثير للجدل على قناة X: "هل تقصد فريق "نزاهة الانتخابات" الذي كان يقوض نزاهة الانتخابات؟ نعم لقد رحلوا."

نزاهة الانتخابات

وفقًا للتقارير، فقد غادر العديد من الموظفين العاملين في مكتب دبلن، بما في ذلك القائد المشارك لفريق التضليل الانتخابي، آرون رودريكس، الشركة.

وبدا أن ماسك قدم أول رد فعل له على ادعاءات الاتحاد الأوروبي بأن “X” لديه أعلى نسبة من المعلومات المضللة على منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة مع صورة لثلاثة طيور البطريق تحمل شعارات Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وهي تحيي بطريقًا آخر يحمل شعار “X”.

وحصل رودريكس مؤخرًا على أمر قضائي ضد الشركة يمنع الشركة من اتخاذ إجراءات تأديبية بعد أن نشر معلومات حول تعيين الشركة لموظفين لفريقه على حسابه الشخصي.

وادعى أن الشركة لم تفعل شيئًا بعد أن تعرض لوابل من الإساءات من الأشخاص الذين اتهموه بمحاولة قمع حرية التعبير على “X”.

في الشهر الماضي، نشر إعلانا على موقع LinkedIn لثمانية أدوار جديدة يكشف عن أنه كان يبحث عن أشخاص لديهم “شغف بحماية نزاهة الانتخابات والأحداث المدنية، ومن المؤكد أن "X" هو محور المحادثة".

دخلت قوانين جديدة شاملة حيز التنفيذ في أغسطس 2019، مما أجبر منصات التواصل الاجتماعي على إزالة الحسابات المزيفة والمعلومات المضللة وخطاب الكراهية، مع قيام منافسي “X” مثل Facebook وTikTok وInstagram وGoogle وMicrosoft باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تقارير إلى الاتحاد الأوروبي.

وبينما انسحب تويتر من قواعد الممارسة التي صممها الاتحاد الأوروبي لمساعدة الشركات على الامتثال للقوانين الجديدة، وعد ماسك في وقت سابق من هذا العام بأنه سيلتزم بالقواعد.

وأثارت المخاوف بشأن نهج المنصة في الإشراف على المحتوى تحت قيادة ماسك مقاطعة إعلانية للشركة، التي تعتمد على الإعلانات في غالبية دخلها.

واعترف ماسك بأن عائدات الإعلانات انخفضت بنحو 60% منذ أن اشترى الشركة العام الماضي وألقى باللوم على مجموعات الحملات المناهضة لخطاب الكراهية في الانخفاض. إنه يقاضي مركز مكافحة الكراهية الرقمية بسبب تغطيته لـ"X"، كما هدد بمقاضاة رابطة مكافحة التشهير، التي أثارت مخاوف بشأن المحتوى المعادي للسامية على المنصة.