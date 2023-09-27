الجارديان: روسيا تذكر هيلارى كلينتون بخطئها فى الرد على بوتين

وجهت هيلاري كلينتون انتقادات حادة لفلاديمير بوتين بشأن توسيع حلف شمال الأطلسي لدى عودتها إلى وزارة الخارجية لإزاحة الستار عن صورتها الرسمية مساء الثلاثاء، وبحلول الأربعاء، رد الكرملين، مذكّراً كلينتون بخطأ قديم بشأن العلاقات الأمريكية الروسية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، استغلت كلينتون مناسبة الكشف عن صورتها للتعبير عن عدم موافقتها على سياسة دونالد ترامب الخارجية.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة، والذي هزمه ترامب في عام 2016، إلى أنه ربما كانت هناك تساؤلات حول قدرة الولايات المتحدة على حشد الدعم لأوكرانيا بعد الغزو الروسي عام 2022 بسبب إرث ترامب المتمثل في تنفير الحلفاء.

وقالت للمسؤولين الحاليين والسابقين الذين حضروا الحدث: "ربما شكك الناس في ذلك لأننا أحرقنا الكثير من الجسور مع حلفائنا وأصدقائنا، مشيرا الى ان « إعادة السياسة الخارجية التي تجلب الناس إلينا فعليًا، ولا تدفعهم بعيدًا، كان من المعتقد أنها صعبة للغاية.

وأضافت: "لقد كان الأمر كذلك بالفعل، لكنه تم إنجازه"، وشكرت وزير الخارجية الحالي، أنتوني بلينكن، على "المساعدة في استعادة مكانة أمريكا".

تحقيق العديد من اولويات ادارة اوباما

وقالت كلينتون إن جو بايدن سعى إلى تحقيق العديد من أولويات إدارة أوباما، حيث كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية وكان يشغل منصب نائب الرئيس لباراك أوباما.

وقالت: "الدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي - جانبا، من المؤسف للغاية يا فلاديمير أنك جلبت ذلك على نفسك"، في إشارة إلى حقيقة أن الناتو ينمو بعد الغزو، الأمر الذي أثار الضحك والتصفيق.

وأضافت: لقد قلنا دائما: إن الناس ليسوا مجبرين على الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وأضافت: "الناس يختارون ويريدون الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي". وتطمح أوكرانيا أيضًا إلى أن تصبح عضوًا في منظمة الدفاع الغربية.

ووصفت كلينتون ما اعتبرته أولويات مشتركة لبايدن وأوباما تتمثل في "توسيع حلف شمال الأطلسي ومواجهة العدوان الروسي وإدارة التحديات القادمة من الصين، ورد الكرملين يوم الأربعاء بتذكيرها بخطئها عندما سعت إلى "إعادة ضبط" العلاقات مع روسيا باستخدام زر كُتب بشكل خاطئ في الترجمة على أنه "الحمل الزائد".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن كلينتون كانت معروفة في روسيا بخطئها عام 2009 عندما تم استبدال الزر الرمزي الذي تم تصميمه للإشارة إلى "إعادة ضبط" العلاقات الأمريكية الروسية باسم "الحمل الزائد" باللغة الروسية.

وأضاف بيسكوف: "من الواضح أن هذا ربما لم يكن خطأً متعمداً، لكنه معبر للغاية".