الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاستفادة من كل قطرة.. جهود منظومة مياه الشرب والصرف الصحى

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي

استعرضت قناة "إكسترا نيوز" جهود منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، والتي من أهمها المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة المنظومة، الاستغلال الأمثل للموارد المائية.

وذكر فيديوجراف "إكسترا نيوز" أن الدولة عملت على تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، بالإضافة إلى استمرار برامج الصيانة بما يضمن إطالة العمر الافتراضي للمحطات.

بالإضافة إلى استدامة تقديم خدمات المياه والصرف للمواطنين بالجودة المطلوبة، فضلًا عن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع.

وأشارت "إكسترا نيوز" إلى أن الطاقة الإنتاجية المخططة للشرب تُقدر بـ1.57 مليون متر مكعب لكل يوم، وتطورت كمية المياه المنتجة والمتوقع وصولها إلى 26.84 مليون متر مكعب.

2877 محطة شرب

ويبلغ عدد محطات مياه الشرب 2877 محطة و654 محطة رافع، ومن المتوقع معالجة 14.34 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الصحي.

كما يبلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي 596 محطة و4447 محطة رافع، حيث ساهمت حياة كريمة في تطوير المنظومة بـ33.3 مليار جنيه تكلفة مشروعات منظومة المياه والصرف.

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