الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.. افتتاح 8 محطات تحلية جديدة بمطروح

محطة تحلية الرميلة
محطة تحلية الرميلة 4 بمطروح

لحل معاناة  مطروح من أزمة  نقص مياه الشرب،وضعت الدولة خطة لحل هذه الأزمة بافتتاح ۸ محطات لتحلية مياه البحر وهي: أولاد مرزوق، الزويدة الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، أوجرين، أبو سطيل، شماس، بإجمالي طاقات إنتاجية 850 مترا مكعبا يوميًا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة سيدى براني، السلوم .

 

ياتي ذلك ضمن توجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا وتلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب حيث جارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل مدينة مرسي مطروح وهي محطة الرملية ٤ بطاقة ٦٥ ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مليار و٣٠٠ ألف جنيه وعلى مساحة ٦٠ ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة ١٣٥ ألف م3 /يوم بجانب محطات التحلية المقامة فعليا الرميلة ١ و ٢ و ٣ بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام

احتياجات المواطنين الطاقة الإنتاجية المناطق الأكثر احتياجا عهد الرئيس السيسي محافظة مطروح محطات تحلية

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