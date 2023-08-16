لخدمة المناطق الأكثر احتياجا.. افتتاح 8 محطات تحلية جديدة بمطروح

لحل معاناة مطروح من أزمة نقص مياه الشرب،وضعت الدولة خطة لحل هذه الأزمة بافتتاح ۸ محطات لتحلية مياه البحر وهي: أولاد مرزوق، الزويدة الفاخرى، الظافر، أبو زريبة، أوجرين، أبو سطيل، شماس، بإجمالي طاقات إنتاجية 850 مترا مكعبا يوميًا؛ لخدمة مناطق غرب محافظة مطروح بالنجيلة سيدى براني، السلوم .

ياتي ذلك ضمن توجهات الدولة لخدمة المناطق الأكثر احتياجا وتلبية احتياجات المواطنين من توفير مياه الشرب حيث جارٍ إنشاء محطة تحلية مياه البحر داخل مدينة مرسي مطروح وهي محطة الرملية ٤ بطاقة ٦٥ ألف متر مكعب يوميا بتكلفة مليار و٣٠٠ ألف جنيه وعلى مساحة ٦٠ ألف متر مسطح لتصبح كمية الطاقة الإنتاجية لمحطات الرميلة ١٣٥ ألف م3 /يوم بجانب محطات التحلية المقامة فعليا الرميلة ١ و ٢ و ٣ بما يكفى احتياجات مدينة مرسى مطروح حتى عام 2037 طبقا للمخطط العام