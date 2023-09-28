ميناء دمياط يستقبل 37921 الف طن بضائع عامة اليوم

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33576 طنا تشمل: 10447 طن يوريا و12730 طن كلينكر و1210 أطنان ملح و9189 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37921 طنا تشمل: 3038 طن خردة و1054 طن خشب زان و4000 طن كسب صويا و6000 طن سكر و6568 طن أبلاكاش و581 طن حديد و5600 طن ذرة و7845 طن قمح و737 طن حمص و698 طن فحم معبأ و1800 طن برادة حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 839 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 590 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2015 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 45097 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 380062 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2556 طن قمح متجهة إلى صوامع إمبابة وشبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6481 شاحنة.