أسقف المنيا يهنئ الأقباط بعيد الصليب المقدس

هنأ الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا الأقباط بمناسبة عيد الصليب المقدس الذي تحتفل به الكنائس اليوم.

قال مكاريوس خلال تهنئته: "ليس هناك ثمة طريقة نرعب بها الشياطين الأردياء سوى أن نرشم ذواتنا بعلامة الصليب المقدسة فتحل قوتهم عنا سريعا.

وتابع "أبنائي وبناتي شعب الإيبارشية المحبة للمسيح،راحيًا للجميع حياة ملؤها النصرة والفخر،كل سنة والجميع بخير بمناسبة عيد الصليب المجيد ".

في السياق، نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنوده لدراسة الكتاب المقدس التابعة لإيبارشية المنيا أمس، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات.