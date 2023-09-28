الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف المنيا يهنئ الأقباط بعيد الصليب المقدس

الأنبا مكاريوس
الأنبا مكاريوس

هنأ  الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا الأقباط بمناسبة عيد الصليب المقدس الذي تحتفل به الكنائس اليوم.

قال مكاريوس خلال تهنئته: "ليس هناك ثمة طريقة نرعب بها الشياطين الأردياء سوى أن نرشم ذواتنا بعلامة الصليب المقدسة فتحل قوتهم عنا سريعا. 

وتابع "أبنائي وبناتي شعب الإيبارشية المحبة للمسيح،راحيًا للجميع حياة ملؤها النصرة والفخر،كل سنة والجميع بخير بمناسبة عيد الصليب المجيد ".

في السياق، نظمت اللجنة المركزية لمراكز البابا شنوده لدراسة الكتاب المقدس التابعة لإيبارشية المنيا أمس، حفلًا بمناسبة تخرج ٣٠٠ خريج وخريجة من أبناء الإيبارشية في المرحلة الإعدادية، في قاعة "القديس مار مرقس الرسول" بمقر المطرانية، وبحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية ورئيس دير القديسة الأم سارة للراهبات. 

الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التهنئة للأقباط الكنائس عيد الصليب المقدس

مواد متعلقة

الأنبا مكاريوس يترأس حفل تخريج دفعة جديدة من مدرسة الكتاب المقدس بالمنيا

الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم ماربقطر

الأكثر قراءة

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل كمال الأجسام "أشرف فولة" على نفقة الدولة

"الوطنية للانتخابات" تعلن عن قائمة الرموز الانتخابية لمرشحى الرئاسة

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

هل تبدأ الحرب؟.. "القاهرة الإخبارية": روسيا تُجهز جيشها لمواجهة الغرب

توافد المواطنين على الشهر العقارى بـ15 مايو لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات