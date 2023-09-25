الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم ماربقطر

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد العظيم ماربقطر بن رومانيوس-قرية عسير، وأثناء القداس قام نيافته بتعميد عدد طفلين من أبناء الكنيسة.

شارك في الصلاة القس إبراهيم حنا، كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

كما أقيم القداس الإلهي لشعب القرية في واحة القديس أنطونيوس، حيث ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، صلاة القداس الإلهي.

وقد ألقى نيافته عظة عن: "الشهادة للمسيح"؛ وأثناء القداس قام بسيامة عشرة من أبناء القرية شمامسة في رتبة الابسلطس، وعقب القداس أقيمت احتفالية شارك فيها كورال الكنيسة، وألقى نيافته عظة عن: "لماذا الصليب".

شارك في الإحتفالية جناب القس موسى ثابت، كما شارك مجموعة من المكرسين والمكرسات.

فيما يواصل الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمنيا ، زياراته وأنشطته الرعوية، في مختلف كنائس المنيا، عبر المشاركة في صلوات القداسات، والنهضات الروحية ،وافتقاد الأقباط و الشباب والخدام ، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً، والتقارب والتواصل معهم ،بشكل مستمر .

معرض للملابس المخفضة في إيبارشية المنيا

في سياق متصل، تقيم إيبارشية المنيا برعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، معرض للملابس المخفضة بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ويحمل المعرض عنوان "القديسة سانت فيرينا"، ويقدم ملابس وأدوات الدراسة بأسعار مخفضة بهدف التخفيف من أعباء المصاريف الدراسية على الأسر بالمنيا.

وتحرص إيبارشية المنيا سنوياً على إقامة المعرض الخاص بمستلزمات المدارس، لتقديم دعم للأسر والأهالي لشراء مستلزمات الأبناء.

كما تقيم الإيبارشية معارض ملابس مخفضة في مناسبات الأعياد المختلفة، بهدف تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر غير المقتدرة، في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء المادية عليهم.