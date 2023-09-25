الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا مكاريوس يترأس القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم ماربقطر

الأنبا مكاريوس أسقف
الأنبا مكاريوس أسقف المنيا

صلى  الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد العظيم ماربقطر بن رومانيوس-قرية عسير، وأثناء القداس قام نيافته بتعميد عدد طفلين من أبناء الكنيسة.

شارك في الصلاة القس إبراهيم حنا، كاهن الكنيسة، وسط حضور وفرحة شعب الكنيسة.

كما أقيم القداس الإلهي لشعب القرية  في واحة القديس أنطونيوس، حيث ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الأم سارة للراهبات، صلاة القداس الإلهي.

 وقد ألقى نيافته عظة عن: "الشهادة للمسيح"؛ وأثناء القداس قام بسيامة عشرة من أبناء القرية شمامسة في رتبة الابسلطس، وعقب القداس أقيمت احتفالية شارك فيها كورال الكنيسة، وألقى نيافته عظة عن: "لماذا الصليب".

شارك في الإحتفالية جناب القس موسى ثابت، كما شارك مجموعة من المكرسين والمكرسات.

 فيما يواصل الأنبا مكاريوس، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالمنيا ، زياراته وأنشطته الرعوية، في مختلف كنائس المنيا، عبر المشاركة في صلوات القداسات، والنهضات الروحية ،وافتقاد الأقباط و الشباب والخدام ، وذلك بهدف دعم الأقباط روحياً، والتقارب  والتواصل معهم ،بشكل مستمر .

 معرض للملابس المخفضة في إيبارشية المنيا 

في سياق متصل، تقيم إيبارشية المنيا برعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، معرض للملابس المخفضة بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

ويحمل المعرض عنوان "القديسة سانت فيرينا"، ويقدم ملابس وأدوات الدراسة بأسعار مخفضة بهدف التخفيف من أعباء المصاريف الدراسية على الأسر بالمنيا.

وتحرص إيبارشية المنيا سنوياً على إقامة المعرض الخاص بمستلزمات المدارس،  لتقديم دعم للأسر والأهالي لشراء مستلزمات الأبناء.

كما تقيم الإيبارشية معارض ملابس مخفضة في مناسبات الأعياد المختلفة، بهدف تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر غير المقتدرة، في إطار حرصها على التخفيف من الأعباء المادية عليهم.

الأنبا مكاريوس لقداس الإلهي كنيسة بسيامة احتفالية

مواد متعلقة

الأنبا مكاريوس: عيد النيروز يذكرنا ببطولات شهداء المسيحية

مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يبدأ زيارته الرعوية لكنيسة أم المخلص

الأكثر قراءة

الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لتوثيق توكيلات للرئيس السيسى

"الوطنية للانتخابات": قاضٍ لكل صندوق فى الانتخابات الرئاسية 2024

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

انتخابات الرئاسة 2024.. الإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبى الترشح لمنصب الرئيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى