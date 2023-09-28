رغم الاكتفاء الذاتي.. مصر تؤّمن مخزونها الاستراتيجي من السلع الرئيسية

وضعت الدولة المصرية آليات مدروسة وخطط منهجية لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية سواء من حيث وفرة السلع الغذائية أو تنويع مصادر وارداتها، وضمان سلامتها وتوزيعها لتغطي كافة احتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

هذه الجهود ساهمت بدورها في تفادي التداعيات السلبية على الأسواق منذُ أزمة كورونا مرورًا بأزمة اضطراب سلاسل إمداد الغذاء العالمية إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والتي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

كما تسعى الدولة إلى تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية.

وفي هذا الصدد بدأت الدولة المصرية متمثلة في وزارتها المُختلفة تبذل كل الجُهد من أجل توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، والسياسات الفعالة التي تتبناها لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار في ظل الأزمات الحالية التي تعصف بالأسواق العالمية.

استيراد 200 ألف طن سكر خام

وبشأن جهود الدولة لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الأربعاء، عن إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام وصول خلال الفترة القادمة، من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية (شركة الفيوم لصناعة السكر وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر وشركة الدلتا للسكر وشركة النوبارية للسكر) بخلاف الكميات التي تم استيرادها.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألا تقل عن 6 أشهر.

شراء 170 ألف طن قمح مستورد

وعلى صعيد القمح، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني، منوه بأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضًا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.

شراء 63 ألف طن زيت عباد خام مستورد

واستكمالاً لجهود الدولة المصرية لتوفير السلع الرئيسية، تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال ممارسة عالمية على شراء 63 ألف طن زيت عباد خام مستورد.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية.

ويهدف إلى زيادة المخزون السلعي، وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمقررات التموينية التي تصرف للمستهلك، وتحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتخزين والعمل على تقليل الفاقد، وضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وسهولة الجرد ومعرفة الأرصدة المتاحة بالمحافظات.