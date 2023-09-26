الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جهاز حماية البحيرات يشارك في قافلة السلع الغذائية إلى شمال سيناء

منتجات جهاز تنمية
منتجات جهاز تنمية البحيرات

وفرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، السلع الغذائية بأسعار مخفضة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، واستكمالا لقافلة المنافذ المتحركة التي أطلقها صباح اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأعلن اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية عن مشاركة الجهاز في القافلة بالسيارات المحملة بالأنواع المختلفة من أسماك بحيرة البردويل الطازجة.

تخفيضات 50%
وأضاف "فرحات" أن نسبة التخفيض سوف تصل إلى 50% تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار مبادرة وزارة الزراعة خير مزارعنا لأهالينا ودعما لأهالينا في محافظة شمال سيناء وتزامنا مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر العظيم.

وكان السيد القصير، أطلق صباح اليوم أكبر قافلة للسلع الغذائية والخدمات البيطرية إلى محافظة شمال سيناء تضم حوالى 41 سيارة فيها أكثر من 75 طن من السلع الضرورية للأسرة المصرية سواء اللحوم والدواجن والبيض والالبان وأيضا الأرز والسكر والخضراوات الطماطم والبطاطس والبصل وجميع أنواع البقوليات.

وكذلك قافلة بيطرية لعلاج المواشي وتقديم الامصال واللقاحات والفحص مجانا بالإضافة إلى صندوق التأمين على الماشية وذلك لدعم وحماية الثروة الحيوانية لاهالينا في شمال سيناء وهذا يعد دعم وتقدير بسيط لهم على المجهود الذي يبذلونه في حماية أرض سيناء الغالية.

وقال وزير الزراعة إن القافلة بالتنسيق مع اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تأتي في ذكرى عزيزة علينا جميعا وهى اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة وبهذه المناسبة نتقدم بالشكر والتهنئة لقواتنا المسلحة العظيمة.

جهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية يشارك قافلة السلع الغذائية لشمال

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