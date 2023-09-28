الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حزب "أبناء مصر" ينظم فعاليات لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بكل المحافظات

فعاليات لتأييد الرئيس
فعاليات لتأييد الرئيس السيسي

أكد محمد رجب أمين إعلام حزب أبناء مصر أن الحزب قرر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "رجب"، في بيان، إن القواعد الحزبية لـ"أبناء مصر" بدأت، بناء على توجيهات الدكتور محمد والى أمين عام الحزب، بفعاليات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل المحافظات.

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توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالفيوم لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسى

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مواطنون: أجرينا توكيلات تأييد للرئيس السيسى لاستكمال إنجازات الجمهورية الجديدة

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رئيس حزب المصريين يحرر توكيل تأييد للرئيس السيسى بالانتخابات

وأضاف أن أعضاء الحزب يجرون حملات توعية للمواطنين بضرورة التمسك بالقيادة الحكيمة؛ لاستكمال ما تم من نهضة ملموسة في كل المجالات، وكشف مخططات طيور الظلام بالخارج والداخل لعرقلة عملية التنمية.

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