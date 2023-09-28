حزب "أبناء مصر" ينظم فعاليات لتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية بكل المحافظات

أكد محمد رجب أمين إعلام حزب أبناء مصر أن الحزب قرر تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال "رجب"، في بيان، إن القواعد الحزبية لـ"أبناء مصر" بدأت، بناء على توجيهات الدكتور محمد والى أمين عام الحزب، بفعاليات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل المحافظات.

وأضاف أن أعضاء الحزب يجرون حملات توعية للمواطنين بضرورة التمسك بالقيادة الحكيمة؛ لاستكمال ما تم من نهضة ملموسة في كل المجالات، وكشف مخططات طيور الظلام بالخارج والداخل لعرقلة عملية التنمية.