باعتمادات 171 مليون جنيه.. محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات خطة رصف الطرق

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق للعام الحالي 2023/ 2024، وذلك بإجمالي أطوال 47.15 كم وباعتمادات 171 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ وصلت حتى الآن إلى 24.5%.

وشدد محافظ أسوان على مسئولي مديرية الطرق، بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الجهود لرفع معدلات الإنجاز وسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل الحد من الحوادث وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى تطبيقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات الخطة العامة لرصف الطرق للعام الحالى

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملواني، مدير عام الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء ساحة انتظار شاحنات بمنطقتي منفذ أرقين والموقف الدولي بوادي كركر بنسبة 100% وبتكلفة 8.5 مليون جنيه، ويجري العمل بإعادة رصف الشوارع بمنطقة الصداقة الجديدة بطول 5 كم وبتكلفة 15 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 66%، علاوة على تطوير منطقة الطابية وشارع عباس فريد بطول 3 كم وبتكلفة 11.5 مليون جنيه وبنسبة 30.7%.

وأشار إلى أن الخطة العامة تتضمن أيضًا تنفيذ مشروعات رصف المنطقة الصناعية وإعادة رصف منطقة المحمودية، بالإضافة إلى استكمال إعادة رصف شوارع المطار وشرق البندر والجبانة والبوستة وأبطال التحرير، بجانب رصف الطريق من الكاتدرائية إلى مكتبة مصر ومناطق المنشية وخالد بن الوليد غرب والاستاد والرضوانية وذلك بإجمالي أطوال 19.9 كم وبتكلفة 49 مليونا.

أعمال التطوير والرصف

كما أضاف المهندس أحمد الملواني أن الخطة العامة تشمل أيضًا تنفيذ أعمال تطوير ورصف بكورنيش كوم أمبو وكوم أمبو قبلي بأطوال 1.2 كم وبتكلفة 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى استكمال رصف شارع الطويسة وشارع مصر/ أ سوان بمركز دراو بإجمالي أطوال 1 كم وبتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى رصف أرضية موقف عربات النقل الثقيل بمدينة أبوسمبل السياحية بنظام البلاطات الخرسانية بتكلفة 40 مليون جنيه، وأيضًا رصف طريق المحور البديل بمدينة السباعية بطول 650م وبتكلفة 1 مليون جنيه.

وتابع أن الخطة العامة تشمل تنفيذ أعمال رصف وتطوير شوارع المشرحة والبيومى والسكى وجسر أبوالنصر والشيح محمد ومدرسة إدفو بنين والمطحن والكوبرى وامتداد شارع التحرير والسوق والمنشية وخلف المستشفى العام (حورس) والترعة والحملة والمهاجرين والسلايمة الحاجر و23 يوليو واللغات وإبراهيم حسين ومدرسة الصنايع وذلك بإجمالى أطوال 14.5 كم وبتكلفة 30.5 مليون جنيه.

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