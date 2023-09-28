الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تداول 13 ألف طن و701 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 701 شاحنة و479 سيارة، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 322 شاحنة و420 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 379 شاحنة و59 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال العبارة أمل، بينما تغادر ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس، وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 1200 طن بضائع و174 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة lady rose وعلى متنها 282 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1247 راكبا بموانئها.

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