رئيس مركز "كوروم": الجمهوريون يطالبون بتخفيض 120 مليار دولار بموازنة أمريكا

قال الدكتور طارق الرفاعي، رئيس مركز «كوروم» للدراسات، إن تهديد الإقفال المؤقت للولايات المتحدة له تداعياته على أسواق المال وتأثيرات على الاقتصاد الأمريكي.

وقال الرفاعي، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إنه في حال التوصل إلى اتفاق يضمن حلًا وسطًا بين الجمهوريين والليبراليين يحافظ على التمويل الحكومي، سيعد ذلك من الحلول المؤقتة التي تؤثر على التصنيف، بخلاف إيجاد حل دائم طويل الأجل.

الاقتصاديون بحاجة إلى حل طويل الأجل للأزمة في أمريكا

وأضاف رئيس مركز «كوروم» للدراسات أن الاقتصاديين بحاجة إلى حل طويل الأجل للأزمة بدلًا من تأجيل الاتفاق النهائي، موضحًا مطالبة الجمهوريين بتخفيض إضافي للموازنة الأمريكية بقيمة 120 مليار دولار، رغم اتفاق الرئيس بايدن مع رئيس مجلس النواب، كيفن ماكارثي، على إنفاق حكومي للبلاد بنحو تريليون و590 مليار دولار.

وأكد رئيس مركز «كوروم» للدراسات أن الضغط في اتجاه النفقات من الحزبين وليس من قبل الإدارة الأمريكية وحدها، وأن الطرفين متضرران من التأخيرات أو حتى الإقفال وعليهما إيجاد حل للأزمة، وليس هناك فائز من هذا الأمر، بل عليهما التوصل لاتفاق ومصلحتهما تقتضي بالضرورة إيجاد حل.