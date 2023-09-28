ضبط عقاقير طبية مخدرة خلال حملة أمنية على شركات الأدوية بالجيزة

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

مندوب بإحدى الشركات يبيع العقاقير المخدرة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته العقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.