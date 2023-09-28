الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عقاقير طبية مخدرة خلال حملة أمنية على شركات الأدوية بالجيزة

عقاقير
عقاقير

نجحت وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

مندوب بإحدى الشركات يبيع العقاقير المخدرة 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة، مقيم بالجيزة) ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط شخص أثناء ترويج عقاقير مخدرة فى شبرا الخيمة بالقليوبية

ضبط عقاقير طبية في مخزن أدوية غير مرخص بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته (عدد 1200 قرص عقار مخدر – مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بحيازته العقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقاقير طبية الجيزة حملة أمنية شركات الأدوية الداخلية

الأكثر قراءة

"بوست" آثار الجدل.. آخر تطورات أزمة انفصال شريف منير ولورا عماد

وزير التعليم: لا يوجد ما يسمى بـ"الزى الموحد" فى المدارس.. حددنا مواصفاته فقط

ما الفائدة التى تعود على مصر من العودة للتوقيت الشتوى؟

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي ومميزات تأخير الساعة

وداعًا نجاح سلام.. اللحظات الأخيرة فى حياة صاحبة "يا أغلى اسم فى الوجود"

العاملون فى "كهرباء شمال الدلتا" يحررون توكيلات لدعم ترشح الرئيس السيسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات