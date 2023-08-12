ضبط شخص أثناء ترويج عقاقير مخدرة فى شبرا الخيمة بالقليوبية

تمكَّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط شخص يروج لعقاقير مخدرة في دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبدالله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بضبط أحد الأشخاص يتاجر في عقاقير وأقراص مخدرة بدائرة القسم.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد موسى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، عن قيام شخص بترويج الأقراص والعقاقير والأمبولات المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وأقراص منشطة، متخذًا من صيدلية كائنة بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تنظيم الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5424 قرصًا وعقارًا مؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية، 150 أمبولًا مؤثرًا على الحالة النفسية والعصبية، و160 قرصًا منشطًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.