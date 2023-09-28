الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مواد مخدرة في حملات أمنية بأسوان ودمياط وأسيوط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان - دمياط - أسيوط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8،800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 7،500 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الشابو، الهيروين"- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين لعدد 4 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (2) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهما (2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة 2 متهم وتنفيذ عدد (833) حكم قضائى متنوع وعدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام– كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

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ضبط 41 قضية سلاح

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (41) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 14 بندقية خرطوش- 25 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 41 متهم لـ 28 منهم معلومات جنائية وضبط عدد (5) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبِط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2،820 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد (665) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

هيروين وحشيش حملات أمنية اسيوط دمياط أسوان

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