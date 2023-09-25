الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تداهم أوكار الكيف والسلاح فى 7 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,750 كيلو جرام- كمية لمخدر البانجو وزنت 9 كيلوجرامات- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية لذات العيار"، وفي شمال سيناء تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بئر العبد، وبحوزته "كمية لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلوجرامات".

الإسكندرية

كما تمكنت القوات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الجمرك، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 10كيلوجرامات.

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وفي مديرية أمن الأقصر تم ضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية"، وبحوزتهما "كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما - كمية لمخدر البانجو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية لمخدرى (الشابو- الهيروين)- بندقية آلية- بندقية خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة".

المنوفية

وفي مديرية أمن المنوفية تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة منوف، وبحوزته "كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة لذات العيار"، وفي البحيرة تم ضبط عاطل مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص لعقار "التامول" المخدر.

كفر الشيخ

كما تمكنت القوات في كفر الشيخ من ضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دسوق، وبحوزته فرد محلى- كمية من مخدرى "الحشيش- الهيروين"، وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ، وبحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,650 كيلو جرام"، وضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بيلا، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش- الهيروين"، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية مخدرات وسلاح الدقهلية دكرنس الحشيش مديرية أمن الإسكندرية

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