ضبط عدد من تجار العملة فى السوق السوداء بـ4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الغربية، الإسماعيلية، البحر الأحمر المنوفية، حملات مكبرة لضبط الخارجين على القانون.

وخلال الحملات تم ضبط ممرضة، محاسب، مهندس، بمديرية أمن الغربية، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

كما تم ضبط حاصل على "بكالوريوس"، بالإسماعيلية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

فيما تم ضبط مالك صالون حلاقة، بالبحر الأحمر، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وضبط عامل بمديرية أمن المنوفية، وبحوزته مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية بقصد الاتجار بها فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.