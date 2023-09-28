انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل بالصف

انتشل رجال الإنقاذ النهري جثة طالب تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل في إحدى قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة، لعدم إجادته السباحة، وتم نقل جثته إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في قرية تابعة لمركز الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالبًا تعرض للغرق خلال الاستحمام بنهر النيل، لعدم إجادته السباحة.

انتقل رجال إدارة الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة، وتمكنوا من انتشال جثته، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.