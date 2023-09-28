الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غرق شاب فى نيل أسوان

أرشيفية
أرشيفية

لقي شاب مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حالة غرق لشاب بمياه نهر النيل، وتحديدًا عند قرية العطوانى بمركز إدفو شمال المحافظة.

انتقال رجال الأمن لمكان الواقعة

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة، للمعاينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وتبين بالتحريات أن الشخص الذي لاقى مصرعه غرقًا بمياه نهر النيل بقرية العطوانى يُدعي محمد ناصر سعد ثابت، يبلغ من العمر ١٨ سنة، من محافظة سوهاج

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

الدفع بسيارة الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف إدفو بسيارة إلى مكان واقعة الفرق، وذلك لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم.

إيداع الجثة المشرحة

واستقبلت مشرحة إدفو شمال محافظة أسوان جثة لشاب لقى مصرعه إثر غرقه بمياه نهر النيل، حيث تم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

ومن المقرر أن يتم عرضها على الطبيب الشرعى لتحديد السبب الفعلي للوفاة، وكتابة التقرير التفصيلي لحالة الغريق، ثم سيتم تسليمها إلى أهله وذويه لتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد تصريح النيابة العامة بذلك.

جدير بالذكر كان قد وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق إدفو مرسى علم فى حدود محافظة أسوان، صباح أمس الأربعاء، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية لهما. 

غرق شاب قرية العطواني مركز إدفو مشرحة إدفو الجهات الامنية

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