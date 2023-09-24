الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب غرقًا في نهر النيل بأبو النمرس

غرق
غرق

لقى شخص مصرعه إثر غرقه في نهر النيل بـ أبو النمرس، وتم انتشال جثته ونقلها لثلاجة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بأبو النمرس.

وتوجهت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته وانتشال جثته.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

مصرع شاب أبو النمرس غرق النجدة مديرية أمن الجيزة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

سعر البصل اليوم الأحد 24-9-2023

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة