"ترامب وبايدن" فى مرمى انتقادات مرشحى الحزب الجمهورى للانتخابات الأمريكية 2024

انعقدت المناظرة التمهيدية الثانية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، والتي ضمت سبع شخصيات بارزة مرشحة لتمثيل الحزب، وعرض كل منهم القضايا ذات الاهتمام والصلة ببرنامجه الانتخابي، بينما لم يحضر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المناظرة.

أبرز القضايا التي تناولتها المناظرة التمهيدية الثانية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري

وتناول المرشحون عددًا من القضايا مثل إضراب اتحاد عمال السيارات، والإغلاق الحكومي الوشيك، وسياسة الهجرة والتعليم، محملين الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، المسئولية كاملة في معظم القضايا التي تواجه البلاد حاليًا، بحسب شبكة CBS الأمريكية.

ترامب ما زال المرشح الأوفر حظًا

وضمت المناظرة بين المتنافسين على تمثيل الحزب الجمهوري في الانتخابات الامريكية 2024، كلًا من حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، حاكم ولاية نيو جيرسي السابق كريس كريستي، حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوج بوركوم، سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هيلي، نائب الرئيس السابق مايك بنس، السيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية، وفيفيك راماسوامي.

ووفقًا لخبراء تحدثوا إلى شبكة CBS الأمريكية، لم تفعل المناظرة الأولى في أغسطس تغييرًا يذكر في الديناميكية الأساسية للسباق، وبنفس الحال لم تظهر مناظرة الأربعاء، سوى القليل من الإشارات التي قد تنذر بأن أيًا من المرشحين لديه القدرة على تخطى حظوظ "ترامب" في تمثيل الحزب.

لتغيبه عن المناظرات.. المتنافسون الجمهوريون ينتقدون ترامب



فيما انتقد العديد من المرشحين الرئيس السابق بسبب قراره بتخطي المناظرة، في إشارة إلى أنهم يعتبرون قرار رفضه نقطة ضعف يجب استغلالها للمضي قدمًا. وقال ديسانتيس، الذي يحتل المركز الثاني في معظم استطلاعات الرأي، إن ترامب "غائب عن العمل". وقالت كريستي إن ترامب "يختبئ خلف جدران مضارب الجولف الخاصة به ولن يظهر هنا للإجابة على الأسئلة".

وبخلاف ذلك، ركز المرشحون إلى حد كبير على الملفات التي تهم البيت الأبيض في الوقت الحالي، وعلى بعضهم البعض.

واستهدف العديد منهم المرشح راماسوامي البالغ من العمر 38 عامًا، وهو أقل المرشحين حظًا، وأحدثهم في الانضمام إلى قائمة المتنافسين على تمثيل الحزب الجمهوري في سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.