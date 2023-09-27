الجارديان: قضية الاحتيال والفساد تضرب مستقبل "ترامب" السياسى وكرجل أعمال

خلص أحد القضاة يوم الثلاثاء إلى أن إمبراطورية الأعمال التجارية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مبنية، بشكل جزئي، على الاحتيال والفساد المتفشي في مؤسساته.

وقال القاضي آرثر إنجورون من محكمة ولاية نيويورك في مانهاتن إن ترامب وابنيه البالغين، إريك ودونالد جونيور، ضخموا قيمة ممتلكاتهم بشكل كبير لخداع البنوك وشركات التأمين وغيرها.

وجاء الحكم في دعوى مدنية رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، قبل أيام من بدء محاكمة ستستمع إلى اتهامات بأن ترامب ومنظمته، كذبوا على مدى عقد من الزمن بشأن قيم الأصول وصافي ثروته، للحصول على شروط أفضل بشأن القروض المصرفية والتأمين.

ما هي الأصول التي سعى ترامب لتضخيم قيمتها؟

قالت جيمس، إن ترامب انخرط بشكل فعال في عملية "الطعم والتبديل"، مما أدى إلى تضخيم صافي ثروته بما يصل إلى 2.23 مليار دولار، وبمقياس واحد يصل إلى 3.6 مليار دولار، في البيانات المالية السنوية المقدمة للبنوك وشركات التأمين.

ووفقًا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية، تشمل الأصول التي تم تضخيم قيمتها مباني مكاتبه وملاعب الغولف، وعقاره في مارالاغو في فلوريدا، وشقته العلوية في برج ترامب في نيويورك، والتي ادعى أنها تبلغ مساحتها 30 ألف قدم مربع، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجمها الفعلي، مما أدى إلى إفلاسه، مبالغة في تقدير قيمتها تصل إلى 207 ملايين دولار.

وسيسهل القرار على جيمس تحديد الاتهامات في محاكمة مدنية من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل؛ تسعى للحصول على عقوبة ضد ترامب، بتغريمه حوالي 250 مليون دولار.

وإذا صمد قرار القاضي أمام استئناف محامي ترامب، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها تحقيق حكومي مع الرئيس السابق إلى فرض عقوبة فعلية ضده. كما أنه سيوجه أكبر ضربة حتى الآن لشخصيته كرجل أعمال ناجح.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يصل الرئيس السابق إلى ديترويت اليوم لمخاطبة عمال صناعة السيارات. وتأتي زيارته بعد يوم من إلقاء بايدن خطابًا مثيرًا، قال فيه للعمال المضربين إنهم يستحقون أجورًا أعلى.

ترامب يضيف محاميين لفريقه الدفاعي

وردًا على تزايد الاتهامات التي تواجه مرشح الحزب الجمهوري الأوفر حظًا، للانتخابات الأمريكية 2024، أضاف دونالد ترامب محاميين مخضرمين على الأقل إلى فريق الدفاع الجنائي الخاص به، حيث يواجه 91 تهمة جنائية بموجب أربع لوائح اتهام.

ويضم الفريق القانوني، الذي نظمه المحامي تود بلانش، آلان إميل بوف، المدعي الفيدرالي السابق والرئيس المشارك لوحدة الأمن القومي في مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، وكيندرا وارتون، محامية الدفاع من ذوي الياقات البيضاء، وفقًا لتقرير بوليتيكو.