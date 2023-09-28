الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد قليل.. انطلاق فعاليات مسابقات جمال الخيول فى الشرقية

مهرجان الخيول
مهرجان الخيول

تبدأ بعد قليل، فعاليات مهرجان الخيول العربية الأصيلة، والمقام على أرض الفروسية، بصحراء بلبيس، وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والشباب والرياضة والثقافة.

ومن المقرر أن يشهد اليوم فعاليات مسابقات جمال الخيل، فيما يشهد غدًا مسابقات أدب الخيول.

وكانت محافظة الشرقية، قد شهدت، أمس، الأربعاء احتفالية انطلاق فعاليات المهرجان الافتتاحية، بحضور الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية، ونائبيه الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبدالعزيز، ووكلاء الوزارات وقيادات محافظة الشرقية الشعبية والتنفيذية.

 مشاركة 6 دول عربية وأجنبية في المهرجان

وتشهد قرية الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ27  بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية،  ويتضمن حفل الافتتاح عروضًا فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس المسرحي (ثياتيرا)، تحت إشراف القس أكسيوس جرجس وتدريب الدكتور شريف نصار، وتشارك فى العروض الفنية أيضًا جامعة الزقازيق وقصر ثقافة الشرقية.

مهرجان الخيول حدث تنفرد به الشرقية

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، لافتًا إلى أن مهرجان الخيول العربية يُعد إحدى العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

وكان المحافظ، قد تابع انتظام أعمال تجهيز الأرض لتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في البطولات، مؤكدًا ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

من ناحية أخرى، تم تجهيز 108"بوكسات" لاستضافة الخيول المشاركة في المهرجان، كما سيقام على هامش المهرجان العديد من الأنشطة الفنية المختصة بالحصان العربي الأصيل، منها (معرض لبيع المشغولات الحرفية واليدوية الخاصة بتراث المحافظة - معرض لبيع الأعلاف والأدوية البيطرية والسروج والإكسسوارات الخاصة بالخيول - خيمة بيطرية مقدمة من القوات المسلحة لتقديم الخدمات البيطرية لمربى الخيول - منافذ لتقديم الخدمات اللوجستية لضيوف المهرجان).

قرية الفروسية مهرجان الخيول مربي الخيول قيادات محافظة الشرقية فعاليات المهرجان

مواد متعلقة

مدير تنشيط السياحة بالشرقية: السعودية وقطر والمغرب أبرز المشاركين فى مهرجان الخيول العربية

تنظيم المعارض على هامش انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية

انطلاق مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية فى دورته الـ27 

"سيدة الشرقية" للمحكمة: عندى ضيق تنفس.. روحونى ومش هعمل كده تانى

الحكم على "سيدة الشرقية" المتهمة بقتل طفلها وأكل لحمه 30 سبتمبر

لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الغد

أول مواجهة بين المتهمة بقتل طفلها بالشرقية وطليقها

ضمن "100 يوم صحة".. قافلة طبية تقدم الخدمة لـ2000 مواطن بالشرقية

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم