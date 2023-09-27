انطلاق مهرجان الخيول العربية بمحافظة الشرقية فى دورته الـ27 

وصل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إلى أرض الفروسية، بصحراء بلبيس، لبدء فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية، في دورته الـ27.

رفع حالة الطوارئ في النظافة والتجميل تزامنًا مع مهرجان الخيول

ومنذ الصباح الباكر.. تشهد مداخل والطرق الرئيسية المؤديه لمدينة بلبيس حراكًا كبيرًا لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية، وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لإستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية، والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والمقرر انطلاقه اليوم والمستمر على مدار 3 أيام.

وكلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الطرق الرئيسية ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها فضلًا عن رفع الإشغالات بالشوارع والميادين ومداخل المدن والطرق السريعة؛ لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية أمام المواطنين والزائرين.

وتشهد قرية الفروسية بمدينة بلبيس بطريق "القاهرة - بلبيس" الصحراوي، انطلاق فاعليات مهرجان الخيول العربية في دورته الـ 27 بمشاركة 6 دول عربية وأجنبية، ويتضمن حفل الافتتاح عروضا فنية لفرقة الشرقية للفنون الشعبية وفرقة نور الشرق للتراث بالاشتراك مع فريق كنيسة الأنبا أنطونيوس المسرحي (ثياتيرا) تحت إشراف القس أكسيوس جرجس وتدريب الدكتور شريف نصار، ويشارك في العروض الفنية أيضًا جامعة الزقازيق وقصر ثقافة الشرقية.

مهرجان الخيول حدث تنفرد به الشرقية

أكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثًا رياضيًا متميزًا انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطًا لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات أدب وجمال الخيل العربية وألعاب الفروسية، لافتًا أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيدًا وتذكيرًا لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ، والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية، وتباركت بأن كانت معبرًا للسيدة مريم العذراء والعائلة المقدسة.

اطمأن المحافظ على انتظام أعمال تجهيز الأرض لتهيئتها لاستقبال الخيول المشاركة في البطولات، مؤكدًا على ضرورة حسن التنظيم واستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

من ناحية أخرى، تم تجهيز 108بوكسات لاستضافة الخيول المشاركة في المهرجان، كما سيقام على هامش المهرجان العديد من الأنشطة الفنية المختصة بالحصان العربي الأصيل، منها (معرض لبيع المشغولات الحرفية واليدوية الخاصة بتراث المحافظة – معرض لبيع الأعلاف والأدوية البيطرية والسروج والإكسسوارات الخاصة بالخيول – خيمة بيطرية مقدمة من القوات المسلحة لتقديم الخدمات البيطرية لمربي الخيول – منافذ لتقديم الخدمات اللوجستية لضيوف المهرج).