سفير مصر لدى تركيا يقدم أوراق اعتماده إلى أردوغان (صور)

قدم السفير عمرو الحمامي، أمس الأربعاء، أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كسفير لمصر لدى الجمهورية التركية.

مراسم تسليم سفير مصر أوراق اعتماده لأردوغان

وقد عبر السفير عمرو الحمامي للرئيس التركي عن اعتزازه بأن يتم تعيينه كأول سفير لمصر لدي تركيا بعد أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا على اعتزامه العمل على تعزيز العلاقات المصرية التركية والارتقاء بها في كافة المجالات.

أردوغان والسفير المصري

أردوغان ينقل تحياته للرئيس السيسي

من جانبه، نقل الرئيس التركي خالص تحياته إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان علي الإرث التاريخي والحضاري المشترك بين البلدين وشعبيهما الشقيقين، وأهمية استعادة أطر التعاون بين مصر وتركيا على كافة الأصعدة.

وأثنى أردوغان على مستوى العلاقات التجارية، ومبرزا ضرورة الوصول بها إلى آفاق أرحب في أقرب فرصة، أخذًا في الاعتبار أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا.