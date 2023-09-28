بعد تطوير ميدان المطرية.. الأهالى: "أنقذنا من العشوائية والإهمال"

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال الأيام القليلة الماضية، ميدان المطرية بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجميله التي نفذتها شركة الصرف الصحي بإجمالي تكلفة وصلت لـ3 مليون جنيها، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الصرف الصحي بعدد من مناطق المطرية بتكلفة وصلت لـ350 مليون جنيها، وهو الأمر الذي أشاد به العديد من الأهالي وسكان منطقة المطرية لما شهدته والمناطق المجاورة من أعمال تطوير وتجميل.

تجميل ميدان المطرية

وقالت ماهيتاب ماهر، إحدى سكان منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، إن تطوير وتجميل ميدان المطرية أمر في غاية الأهمية، خاصة وأن المحافظة أنقذت الميدان قبل أن يتحول لمركز للعشوائية والإهمال، إلى أن تمت أعمال التطوير والتجميل والتي غيرت شكل وهيئة الميدان بالكامل.

وأضافت “ماهر”، أنه لازال هناك بعض الأحياء والأماكن المجاورة لمنطقة المطرية بحاجة لأعمال تطوير، والتي من ضمنها ميدان حلمية الزيتون والذي في تدهور مستمر، مطالبة رئيس الحي والمحافظة بإلقاء الضوء على الميدان وإزالة كافة الإشغالات والباعة الجائلين الذين احتلو الميدان بالكامل إلى أن تحول لسوق للخضار والفاكهة، وأن يشهد ميدان الزيتون تطويرا مثلما شهد ميدان المطرية.

إنقاذ ميدان المطرية من العشوائية

وأضاف حسن محمد، أحد أهالي منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة، أن الميدان تحول وتغير شكله تماما على عكس ما كان عليه بفضل أعمال التطوير والتجميل التي تولتها شركة الصرف الصحي بملايين الجنيهات، وهو الأمر الذي ساعد في تطوير المنطقة بعد أن كادت تغرق في العشوائية.

واستكمل حديثه بأن تلك الأعمال ليست الأولى التي تشهدها المنطقة والمناطق المجاورة، ففي وقت سابق تم تطوير عدد المرافق بمناطق الحلمية، المطرية، ترعة الجبل، السواح، عمر المختار، ترعة الإسماعيلية، وعدد من أحياء منطقة مصر الجديدة والتي تكلفت أيضا ملايين الجنيهات.

افتتاح ميدان المطرية

وأوضح مصطفى مجدي، أحد أهالي منطقة المطرية التابعة لمحافظة الجيزة، أن أعمال تطوير وتجميل ميدان المطرية شملت تشجير الميدان في الأرض ووضع أشجار بمحيط المسلة الفرعونية التي تم وضعها هي الأخرى، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات والمخالفات التي كانت تحاوط الميدان من جميع الأوجه.