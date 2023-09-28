الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 28-9-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فهي تُقرب العبد إلى الله تعالى، وتُشعره بحبه ورضاه، والصلاة تُزكي النفس وتُطهرها من الذنوب والمعاصي، فهي تُساعد المسلم على التخلي عن الشهوات والميل إلى الخير.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28-9-2023 في مصر

 

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 28-9-2023

المدينةالتاريخالفجرشروقالظهرالعصرالمغربعشاء
القـاهـرة2023-09-275:19 ص6:46 ص12:46 م4:11 م6:45 م8:3 م

 

 

"الإفتاء": الاحتفال بالمولد النبوي جائز لجمع الناس على الذكر ومعرفة سيرة الرسول

“الإفتاء”: لا يجوز شرعًا الطعن فى مشروعية الاحتفال بالمولد النبوى

مواقيت الصلاة في المحافظات 

 

المدينةالتاريخفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الأسكندرية2023-09-275:23 ص6:51 ص12:51 م4:16 م6:51 م8:9 م
طنطــا2023-09-275:20 ص6:47 ص12:47 م4:12 م6:47 م8:4 م
المنصورة2023-09-275:18 ص6:45 ص12:45 م4:10 م6:45 م8:3 م
الزقـازيق2023-09-275:18 ص6:45 ص12:45 م4:10 م6:45 م8:2 م
أسيــوط2023-09-275:22 ص6:46 ص12:46 م4:12 م6:46 م8:1 م
سـوهاج2023-09-275:20 ص6:44 ص12:44 م4:9 م6:44 م7:59 م
بنى سويف2023-09-275:21 ص6:46 ص12:47 م4:12 م6:46 م8:3 م
المنـيـا2023-09-275:23 ص6:48 ص12:48 م4:13 م6:48 م8:4 م
قـــنا2023-09-275:16 ص6:40 ص12:40 م4:5 م6:40 م7:55 م
أســوان2023-09-275:17 ص6:39 ص12:39 م4:4 م6:40 م7:53 م
مطـروح2023-09-275:34 ص7:2 ص1:2 م4:27 م7:2 م8:20 م
الغردقـة2023-09-275:11 ص6:35 ص12:36 م4:1 م6:36 م7:51 م
الخارجـة2023-09-275:26 ص6:49 ص12:50 م4:15 م6:50 م8:4 م
الإسماعيلية2023-09-275:15 ص6:42 ص12:42 م4:7 م6:42 م7:59 م
دمياط2023-09-275:16 ص6:44 ص12:44 م4:9 م6:44 م8:2 م
السـلوم2023-09-275:42 ص7:10 ص1:10 م4:35 م7:10 م8:28 م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

txt

الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445هـ

الصلاة مواقيت الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب

الأكثر قراءة

عاجل.. إحباط محاولة انقلاب فى بوركينا فاسو واعتقال عدد من الضباط

عاجل.. المتهم بإزهاق روح موظفة الآثار بجامعة القاهرة ينهى حياته فى الإسكندرية

عاجل.. تسمم جماعى فى عرس آخر بالعراق

عاجل.. المغرب تعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد

عاجل.. أذربيجان تعتقل رئيس حكومة قرة باغ السابق أثناء محاولته الفرار إلى أرمينيا

العريف أبو العباس لـ"الشاهد": تلقينا تعليمات بإنهاء قوات العدو غرب القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم