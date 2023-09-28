مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 28-9-2023

الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فهي تُقرب العبد إلى الله تعالى، وتُشعره بحبه ورضاه، والصلاة تُزكي النفس وتُطهرها من الذنوب والمعاصي، فهي تُساعد المسلم على التخلي عن الشهوات والميل إلى الخير.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28-9-2023 في مصر

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 28-9-2023

المدينة التاريخ الفجر شروق الظهر العصر المغرب عشاء القـاهـرة 2023-09-27 5:19 ص 6:46 ص 12:46 م 4:11 م 6:45 م 8:3 م

مواقيت الصلاة في المحافظات