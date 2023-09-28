مواقيت الصلاة فى القاهرة والمحافظات اليوم الخميس 28-9-2023
الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فهي تُقرب العبد إلى الله تعالى، وتُشعره بحبه ورضاه، والصلاة تُزكي النفس وتُطهرها من الذنوب والمعاصي، فهي تُساعد المسلم على التخلي عن الشهوات والميل إلى الخير.
وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28-9-2023 في مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الخميس 28-9-2023
|المدينة
|التاريخ
|الفجر
|شروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|عشاء
|القـاهـرة
|2023-09-27
|5:19 ص
|6:46 ص
|12:46 م
|4:11 م
|6:45 م
|8:3 م
مواقيت الصلاة في المحافظات
|المدينة
|التاريخ
|فجر
|شروق
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الأسكندرية
|2023-09-27
|5:23 ص
|6:51 ص
|12:51 م
|4:16 م
|6:51 م
|8:9 م
|طنطــا
|2023-09-27
|5:20 ص
|6:47 ص
|12:47 م
|4:12 م
|6:47 م
|8:4 م
|المنصورة
|2023-09-27
|5:18 ص
|6:45 ص
|12:45 م
|4:10 م
|6:45 م
|8:3 م
|الزقـازيق
|2023-09-27
|5:18 ص
|6:45 ص
|12:45 م
|4:10 م
|6:45 م
|8:2 م
|أسيــوط
|2023-09-27
|5:22 ص
|6:46 ص
|12:46 م
|4:12 م
|6:46 م
|8:1 م
|سـوهاج
|2023-09-27
|5:20 ص
|6:44 ص
|12:44 م
|4:9 م
|6:44 م
|7:59 م
|بنى سويف
|2023-09-27
|5:21 ص
|6:46 ص
|12:47 م
|4:12 م
|6:46 م
|8:3 م
|المنـيـا
|2023-09-27
|5:23 ص
|6:48 ص
|12:48 م
|4:13 م
|6:48 م
|8:4 م
|قـــنا
|2023-09-27
|5:16 ص
|6:40 ص
|12:40 م
|4:5 م
|6:40 م
|7:55 م
|أســوان
|2023-09-27
|5:17 ص
|6:39 ص
|12:39 م
|4:4 م
|6:40 م
|7:53 م
|مطـروح
|2023-09-27
|5:34 ص
|7:2 ص
|1:2 م
|4:27 م
|7:2 م
|8:20 م
|الغردقـة
|2023-09-27
|5:11 ص
|6:35 ص
|12:36 م
|4:1 م
|6:36 م
|7:51 م
|الخارجـة
|2023-09-27
|5:26 ص
|6:49 ص
|12:50 م
|4:15 م
|6:50 م
|8:4 م
|الإسماعيلية
|2023-09-27
|5:15 ص
|6:42 ص
|12:42 م
|4:7 م
|6:42 م
|7:59 م
|دمياط
|2023-09-27
|5:16 ص
|6:44 ص
|12:44 م
|4:9 م
|6:44 م
|8:2 م
|السـلوم
|2023-09-27
|5:42 ص
|7:10 ص
|1:10 م
|4:35 م
|7:10 م
|8:28 م