الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

بداية الفصل الدراسي
بداية الفصل الدراسي الأول بالأزهر

موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024.. يقوم العديد من المواطنين بالبحث في محرك “جوجل” عن تاريخ بدء العام الدراسي في المدارس الأزهرية، وهو ما نوضحه بالتفصيل في التقرير التالي:

ننشر موعد بداية الفصل الدراسي الأول فى المدارس الأزهرية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي الجديد في المدارس الأزهرية للعام 2023-2024 يبدأ يوم السبت 30 سبتمبر 2023، وذلك بناءً على قرار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

وتم توفير الإمكانات التقنية والبشرية للمعاهد الأزهرية، وسيتم تلبية احتياجاتها من المدرسين والموجهين، كما سيتم الانتهاء من توفير الكتب.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية

يتم تجهيز جميع المدارس الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2023، حيث يعمل مديرو القطاعات على توفير جميع الاحتياجات اللازمة لبدء العام الدراسي بلا عوائق، وتم إتمام العمل على تغطية جميع احتياجات المدرسين لتجنب أي نقص في هذا الجانب.

وأكد أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام للدراسي 2023/ 2024، ستبدأ 30 مايو المقبل، لافتا إلى أن إجازة نصف العام ستبدأ 26 يناير 2024 ولمدة أسبوعين، وأن قطاع المعاهد الأزهرية سيعقد اجتماعات مع مديري المناطق عقب العيد لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

ننشر موعد بداية العام الدراسي لطلاب الأزهر 2023

- من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية الأزهرية يوم السبت 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية البعوث الإسلامية يوم السبت 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الأول إعدادية البعوث الإسلامية يوم السبت 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي والبعوث يوم السبت 20 يوليو.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني الشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأربعاء يوم 7 أغسطس 2024.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية وإعدادية وثانوية البعوث يوم الثلاثاء 20 أغسطس.

جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد هناك تشديدات قوية على ضرورة الإلتزام بكافة المعايير التي وضعتها الوزارة لكي يتم التسهيل على الطلاب.

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موعد بداية العام الدراسى فى المدارس الأزهرية 2023

 

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