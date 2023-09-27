الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

ما حكم سماع الأناشيد الدينية التى تمدح الرسول؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور محمود شلبي
الدكتور محمود شلبي

تحدث الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر قناة الناس، عن حكم سماع الأناشيد الدينية التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. 

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احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"


وأضاف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، خلال احتفالية خاصة بالمولد النبوي الشريف عبر قناة الناس الفضائية، أن هذا الأمر جائز ولا حرج في سماع الإنشاد الديني أو مديح النبي، موضحًا أن النصوص الواردة في تحريم الأغاني والموسيقى غير ثابتة عن الرسول وأهل المدينة أباحوا استماعه.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سماع الأناشيد الدينية لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بها إثارة للهمة واستحضار للقلب وقرب للرسول ومحبة له فما الذي يجعل هذا حرامًا بل هو حلال، فلا مانع من سماع الأناشيد التي بها موسيقى فهى صوت خلقه الله ولم يحرمه الشرع.

احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي

واحتفالًا بالمولدِ النبويِّ الشريفِ تُقدّمُ “قناة الناس” على مدار اليوم الأربعاء، بدءًا من الواحدة ظهرًا، احتفالية خاصة عن الملامح الحضارية والقيم الإنسانية في سيرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلّى الله عليه وسلم.

وتقدم قناة الناس على مدار اليوم، باقةً مختارةً من البرامجِ النادرةِ والتراثيةِ، ولقاءاتٍ خاصة مع كوكبةٍ من كبارِ العلماءِ والدعاةِ والواعظاتِ، يستعرض فيها مولدَ سيدِنا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ونشأتَهُ المباركةَ، وشمائلَهُ الشريفةَ، ودور المرأة في حياتِه، صلى الله عليه وسلم وحُكم الاحتفالِ بمولدِهِ صلى الله عليه وسلم.

وتختم قناة الناس الاحتفالية بسهرةٍ خاصةٍ مع باقةٍ متميزةٍ منَ الأناشيدِ والمدائحِ النبوية، يقدمها المنشد الديني يحيى نادي والمنشد الديني بهاء نادي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية احتفالية قناة الناس بالمولد النبوي قناة الناس سماع الأناشيد الدينية لمولد النبوي الشريف

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احتفالية خاصة بمولد النبى الشريف على شاشة قناة "الناس"

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