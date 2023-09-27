الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مدرب إنبى: إيقاف القيد حرمنا من التدعيم.. وهذا القرار صعّب مهمتنا أمام الطلائع

تامر مصطفى مدرب إنبي
تامر مصطفى مدرب إنبي

أكد تامر مصطفى، المدير الفني لفريق إنبي، أن حكم المباراة قد استعجل على طرد أحمد يوسف مهاجم الفريق البترولي في المباراة ضد الطلائع ضمن الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وانتهت مباراة إنبي والطلائع بالتعادل السلبي التي أقيمت على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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تامر مصطفى: إنبي نجح في الخروج بنقطة التعادل رغم النقص العددي

وقال تامر مصطفى في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "فريق إنبي استطاع الخروج بنقطة رغم النقص العددي من الدقيقة 54، وعلى الرغم أن أداء اللاعبين لم يكن الأفضل لكننا نجحنا في الخروج بالتعادل".

وأشار المدير الفني لفريق إنبي إلى أن أزمة إيقاف القيد منعت الفريق من التدعيم بصفقات قوية لتعويض النواقص والمراكز التي يحتاجها الفريق.

وأكد أنه سيعمل على حل تلك الأزمة من خلال تدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتعاقد مع لاعبين سوبر.

وكان إنبي قد تعادل سلبيًا مع الطلائع في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ستاد بتروسبورت ببطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، على الرغم استكمال الفريق المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 54.

وتعرض أحمد يوسف مهاجم إنبى للطرد في الدقيقة 54 من الشوط الثانى بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية نتيجة تدخله باليد على وجه لاعب طلائع الجيش أحمد متعب.

وجاء المباراة متوسطة المستوى بين الفريقين، ولم تشهد الكثير من الفرص الخطيرة طوال اللقاء ليحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء في النهاية.

ويحتل إنبي المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة واحدة بينما يحتل الطلائع المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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