التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي وطلائع الجيش، المقامة حاليا على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في ثالث أيام الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

جاءت أحداث الشوط الأول متوسطة للغاية، ولم يستطيع أي فريق فرض سيطرته على الآخر.

وكان إنبي بدأ المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، وأحمد صبيحة ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك وأحمد يوسف، ومودى ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو وأحمد نادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: رضا السيد وأحمد أمين قفه، وأحمد جمال ومحمد النحاس، وأحمد العجوز وعلي فوزي، وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب، ومروان داوود.

واستهل إنبي مواسمه الجديد 2023/2024، بالهزيمة أمام الداخلية بهدف نظيف، ليظل بلا رصيد من النقاط.

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد جمال حكما للساحة، ويساعده أحمد الفار حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

أما تشكيل طلائع الجيش، كان التالي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب ومحمد فتح الله، وخالد سطوحي وأحمد عبدالرحمن.

خط الوسط: فريد شوقي وعبدالرحمن شيكا، وعلي حمدي ويسري وحيد.

خط الهجوم: كريم طارق وبول جوليوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من إسلام محارب ومحمد دياب، وفارس حاتم وموسى دياوارا ومحمد شعبان محمود، وحسن مجدي وحميد ماو، ومحمد شحاته وكريم حلاوة.

أما طلائع الجيش، فعرف طعم الفوز بعد تخطي عقبة البنك الأهلي، بنتيجة 2/0، حصدا أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.