التشكيل الرسمي لمباراة إنبي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

أعلن تامر مصطفى تامر، المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

موعد مباراة إنبي وطلائع الجيش بالدوري الممتاز

ويواجه إنبي نظيره طلائع الجيش، في تمام الرابعة عصر اليوم، الأربعاء، على ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في ثالث أيام الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024)

تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

خط الدفاع: أحمد كالوشا ومحمد حامد، وأحمد صبيحة ومصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك وأحمد يوسف، ومودى ناصر ومحمد حمدي.

خط الهجوم: رفيق كبو وأحمد نادر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: رضا السيد وأحمد أمين قفه، وأحمد جمال ومحمد النحاس، وأحمد العجوز وعلي فوزي، وعبدالرحمن عماد وسيف الخشاب، ومروان داوود.

واستهل إنبي مواسمه الجديد 2023/2024، بالهزيمة أمام الداخلية بهدف نظيف، ليظل بلا رصيد من النقاط.

طاقم تحكيم مباراة إنبي وطلائع الجيش بالدوري

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون من أحمد جمال حكما للساحة، ويساعده أحمد الفار حكم مساعد أول، وخالد حسام طه حكم مساعد ثان، ومعهم حسني سلطان حكما رابعا، وعبدالعزيز السيد حكم فيديو وأحمد ناجي مساعد حكم فيديو.

طاقم تحكيم مباراة إنبي وطلائع الجيش بالدوري

أما طلائع الجيش بقيادة مديره الفني عبدالحميد بسيوني، كان تشكيله الأتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب ومحمد فتح الله، وخالد سطوحي وأحمد عبدالرحمن.

خط الوسط: فريد شوقي وعبدالرحمن شيكا، وعلي حمدي ويسري وحيد.

خط الهجوم: كريم طارق وبول جوليوس.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من.. إسلام محارب ومحمد دياب، وفارس حاتم وموسى دياوارا ومحمد شعبان محمود، وحسن مجدي وحميد ماو، ومحمد شحاته وكريم حلاوة.

أما طلائع الجيش، فعرف طعم الفوز بعد تخطي عقبة البنك الأهلي، بنتيجة 2/0، حصدا أول 3 نقاط له في الموسم الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة إنبي وطلائع الجيش بالدوري

تنقل مباراة إنبي وطلائع الجيش، في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، عبر أحدى قناتين أون تايم سبورت، الناقل الرسمي والحصري لكافة مباريات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

يسبق المباراة، تقديم استديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.