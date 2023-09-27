الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتفالية بمناسبة المولد النبوى بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وإبتهالات دينية) وتم توزيع حلوى المولد، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم.

وفي نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان واستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي وبمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1445هـ.

"الداخلية" توزِّع حلوى على المسنين والمكفوفين احتفالًا بالمولد النبوي

في سياق متصل أوفدت وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأيتام من ذوي القدرات الخاصة والمركز النموذجي للمكفوفين ودور المسنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، وتم خلالها توزيع 400 علبة حلوى على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذي أشاع مناخاً من البهجة في نفوسهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

الداخلية احتفالية قاعة الاحتفالات مراكز إصلاح النزلاء علماء الأزهر الشريف

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