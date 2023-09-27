"الداخلية" توزِّع حلوى على المسنين والمكفوفين احتفالًا بالمولد النبوى

أوفدت وزارة الداخلية مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من دور رعاية الأيتام ودور رعاية الأيتام من ذوي القدرات الخاصة والمركز النموذجي للمكفوفين ودور المسنين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة للاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم خلالها توزيع 400 علبة حلوى على المقيمين والمترددين على تلك الدور، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوسهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية في تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.