تفاصيل شكوى لاعبى الزمالك من أوسوريو

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن توتر العلاقة بين الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق مع بعض اللاعبين.

شكوى الزمالك

وجاءت النتائج السلبية في الفترة الماضية لتزيد من حجم الأزمة بين المدرب واللاعبين.

وجاءت تفاصيل شكوى لاعبي الزمالك من أوسوريو:

-المدرب يحضر للمران متأخرًا في أكثر من مرة، ما أعطى انطباعا للاعبين بعدم الاهتمام

-المدرب لا يطبق أي جديد في التدريبات

-توظيف اللاعبين في غير مراكزهم ورغم شكواهم لكنه يصر على موقفه

-توتر العلاقة بين الجهاز المعاون وأوسوريو وعدم الأخذ برأيهم

طاقم التحكيم

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من غانا لإدارة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتي المقرر لها في السابعة مساء يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ٣٢ لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعدا أول ورولاند نيي آديي مساعدا ثانيا، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبدالصادق، في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا.

واختار الاتحاد الإفريقي الدكتور محمد سلطان ليكون المسؤول الطبي في اللقاء.

تجهيز أوباما

اكتفى يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب فريق الزمالك بأداء الفقرات الأولى من مران اليوم الأربعاء، الخاصة بالجانب البدني وبعض الجمل الفنية.

وفضل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح أوباما راحة من التقسيمة الفنية، وتجهيزه بشكل تدريجي للمباراة المقبلة أمام آرتا سولار، خاصة أنه شارك في الـ90 دقيقة في اللقاء الأخير أمام المقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.