اختتام فعاليات المؤتمر الثاني لشباب كنيسة الروم الأرثوذكس

اعلن الانبا نيقولا انطونيو، متحدث كنيسة الروم الارثوذكس في مصر، ومطران طنطا والغربية، ووكيل الكنيسة للشؤون العربية، انتهاء المؤتمر الثاني لشباب الروم الأرثوكس، في بيت الوادي بوادي النطرون، برعاية ودعم المجلس العام للروم الأرثوذكس في مصر، وشارك في المؤتمر شباب وشبات من كنائستنا المتواجدة في مدن مصر.

شعار المؤتمر

وقال في تصريح له، إن الشعار العام جاء: "شوف، اسمع، اتكلم"، ومؤتمر هذا العام عُقد تحت العنوان الكنسي "انت بعيد ليه؟"، هذا وشمل المؤتمر جلسات نقاشية في مجموعات عمل، وعرض الأفكار والأراء التي صدرت عن المجموعات، وأنشطة مسيحية وشبابية.

ومن جهة أخرى، قال متحدث الكنيسة إنه يزور المتروبوليت دانيال للمرة الثانية دولة إريتريا الولاية الروحية لأبرشية الروم الأرثوذكس في أكسوم (أثيوبيا)، والزيارة التاريخية الأولى لنيافته كانت في أكتوبر 2022 بعد استقلال إريتريا قبل 31 عاما.

حيث سيكون المتروبوليت دانيال ضيفا رسميا على بطريركية التوحيد في إريتريا، مع الوفد المرافق له: الأرشمندريت اسطفانوس كاتيفوريس، البروفيسور د/ كريستوس كاريديس، السيد/ لامبروس كيرياكاكوس عضو الطائفة اليونانية في أسمرة، والسيد المرتل/ فاسيليوس جيانوبولوس.

حيث سيتم استقبالهم رسميًا من قبل المجمع المقدس لبطريركية إريتريا، وستُنظم رحلات خيرية لزيارة المدارس اللاهوتية لإلقاء محاضرات للطلاب، ولقاء جميع أفراد أبناء بطريركية الإسكندرية. كما سيتم إجراء زيارات للمزارات والأديرة المقدسة، كما سيتم فتح كنيستي البشارة للسيدة العذراء في أسمرة والقديس يوحنا السابق في كرن، وسيُقام فيهما القداس الإلهي يوميًا.

كما يحضر نيافته والوفد المرافق له، القداس الإلهي احتفالاً بعيد رفع الصليب المقدس (شرقي) الذي في هذا اليوم تحتفل به بطريركية التوحيد في إريتريا، وبهذه المناسبة، تقدمت أبرشية أكسوم للروم الأرثوذكس الممثله في المتروبوليت دانيال بالشكر الجزيل للمجمع المقدس لكنيسة التوحيد الأريترية على الدعوة والاستضافة. وكذلك للسلطات الحكومية السياسية في الدولة، وأيضًا كل من ساهم في تحقيق هدف هذه الرحلة.