تفاصيل مؤتمر دار القديس چيروم لكنيسة السّيدة العذراء للأقباط الكاثوليك بالغنايم

تحت رعاية نّيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، نظّم الأب كيرلّس نجيب، راعي كنيسة السّيدة العذراء، بالغنايم، بالتّعاون مع دار القديس چيروم للتّكوين والدّراسات الكتابيّة، مؤتمرًا تكوينيًّا لشباب، وخدّام الكنيسة.

موضوع التّكوين

وكان موضوع التّكوين مقدّمات الكتاب المقدّس. وقام بالتّكوين كلّ من الأب روماني فوزي، والأب ويوحنّا عصمت، كما ترأس المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر على شمال إفريقيا، صلاة القداس الإلهي، بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

جاء ذلك بدعوة كريمة من الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، بمشاركة الخوري نادر جورج، والخوري جوزيف طيرة، كما قامت بخدمة القداس، جوقة كاتدرائية القديس يوسف المارونية، بالظاهر، بقيادة الخوري جورج خطار.

وفي كلمة العظة، تناول المطران أهمية التقارب بين الكنائس، ومعرفة الطقوس، والليتورجيا، والعلاقة، التي تربط الطقس الكلداني، بالطقس الماروني، والطقس السرياني، هي جذور واحدة، ولغة واحدة.

واختتم المطران شيحان الصلاة بالدعاء من أجل الكنيسة الكلدانية، وسلامة وتوفيق غبطة البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو الكلي الطوبى، بطريرك الكنيسة الكلدانية، مع الشكر لسيادة الخورأسقف بولس ساتي، على الاستقبال، مع شعب الكنيسة.

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، ترأس حفل تكريم الخريجين في مختلف المراحل التعليمية، بكنيسة مار مرقس.

شارك في الاحتفال الأب أبوالخير بشرى، راعي الكنيسة، حيث أعطى صاحب النيافة كلمة روحية تشجيعية للحاضرين بعنوان "الكنيسة تتجدد بعمل الروح القدس في أولادنا".

تضمن الاحتفال أيضًا العديد من الفقرات المتنوعة، وتكريم الخريجين في جميع المراحل التعليمية، وخدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

