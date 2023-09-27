محافظ سوهاج يستقبل رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية

استقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، اللواء يسري عبدالله الديب، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، خلال زيارته لمحافظة سوهاج؛ بحضور المهندس السيد أبو عقيل، مدير عام الأبنية التعليمية بسوهاج.

ورحب المحافظ برئيس هيئة الأبنية التعليمية خلال زيارته التي تأتي لتفقد عدد من المدارس الجديدة والمدارس التي تمت صيانتها، ومدى جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد بسوهاج، مشيدًا بجهود هيئة الأبنية التعليمية في بناء المدارس الجديدة، وصيانة المدارس القائمة، والطفرة التي تشهدها محافظة سوهاج في مجال الأبنية التعليمية.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية اهتمام القيادة السياسية والدولة بمحافظات الصعيد خاصة محافظة سوهاج، التي شهدت إنشاء 528 مدرسة جديدة وصيانة 1181 مدرسة بتكلفة تخطت 3.5 مليار جنيه خلال 9 سنوات بسوهاج، مشيرًا إلى استمرار العمل وإنشاء المزيد من المدارس لتلبية احتياجات المواطنين، وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول.