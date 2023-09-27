الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

الفيضانات المدمرة
الفيضانات المدمرة في جنوب إفريقيا

لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة ورياح ضربت مقاطعة كيب الغربية في جنوب إفريقيا، بما في ذلك كيب تاون، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما خلف سلسلة من الدمار، وحذرت السلطات من أن عدد القتلى قد يرتفع مع انحسار مياه الفيضانات المميتة، التي ألحقت أضرار واسعة بالنية التحتية ودمرت بعضها.

تدمير البنية التحتية والبحث عن ناجين

وأكدت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الطقس المدمر ضرب المنازل في جنوب إفريقيا ومزق الأسطح ودمر المحاصيل وألحق أضرارا بالطرق والبنية التحتية الأخرى بسبب الفيضانات المفاجئة، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن الأشخاص الذين يخشى أنهم محاصرون في منازلهم التي غمرتها المياه جزئيا.

وتابعت أن 8 أشخاص من الضحايا لقوا حتفهم صعقا بالكهرباء في مستوطنة غير رسمية عندما غمرت مياه الفيضانات التوصيلات غير القانونية لخطوط الكهرباء، بينما حوصر 72 تلميذا في مدرسة ابتدائية و10 بالغين في منتجع ببلدة أوتشورن بعد فيضان نهر قريب، وتم إنقاذهم لاحقًا بعد أن انحسرت المياه.

txt

ارتفاع ضحايا حريق مركز تجارى فى جنوب إفريقيا لـ47 قتيلًا و43 مصابًا

وقال وزير الكهرباء في جنوب إفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا إن أكثر من 80 طريقا أغلقت وانقطعت شبكة الكهرباء عن 15 ألف منزل على الأقل.

ووقع عمدة مدينة كيب تاون، جوردن هيل لويس، إعلانًا عن حادث كبير يدعو إلى توفير موارد إضافية وإجراءات إغاثة للتعامل مع آثار هطول الأمطار.

وأغلقت المدينة أيضًا محمية ستينبراس الطبيعية الشهيرة ومسار جورج للمشي لمسافات طويلة لتقييم تأثير الفيضانات.

وقال أنطون بريديل، الوزير الإقليمي المسؤول عن شئون البيئة في جنوب إفريقيا، إن طائرات الهليكوبتر تبحث عن بعض الأشخاص الذين حوصروا، مضيفًا: "نتوقع الأسوأ هناك".

وجاءت الأمطار المدمرة التي ضربت جنوب إفريقيا وانتهت يوم الإثنين، بعد أسبوع من حدوث مد ربيعي أكبر من المعتاد في المنطقة، حيث تم إلقاء اللوم على تغير المناخ في بعض الأحداث الأخيرة المتعلقة بالطقس في جنوب إفريقيا.

وفي عام 2022، أدت الفيضانات في كوازولو ناتال إلى مقتل أكثر من 430 شخصًا، في حين نفدت المياه تقريبًا من مدينة جكبيرها الساحلية العام الماضي.

وشهد العالم خلال العام الحالي واحدة من أكثر موجات تطرف المناخ بداية من حرائق الغابات في اليونان وكندا وحتى الفيضانات القاتلة في ليبيا، مرورًا بالأعاصير التاريخية التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية.

txt

من فيضانات ليبيا إلى جحيم هاواى.. كيف أثرت تغيرات المناخ على العالم فى 2023؟

جنوب أفريقيا الفيضانات امطار غزيرة رياح الدمار مياه النية التحتية المميتة

مواد متعلقة

"نيوزويك": الفساد فى أوكرانيا وراء الرفض الأمريكى الشعبى لتقديم المساعدات

تقرير دولي: مصر من أكثر الوجهات الإفريقية سحرا وجذبا للزوار

أمطار غزيرة وعاصفة استوائية وموجة حارة.. التغيرات المناخية تضرب بريطانيا

هل تنجح مخططات الديمقراطيين بالكونجرس في إنقاذ أمريكا من الإغلاق الفيدرالي؟

طي النسيان.. إسرائيل تفشل في العثور على جنودها المفقودين بحرب أكتوبر

الاتحاد الأوروبى يحذر إيلون ماسك من عدم التزام "X" بوقف نشر المعلومات المضللة

أزمة الإغلاق الفيدرالى الأمريكى تكشف ضعف إدارة بايدن

ماذا يحدث فى كواليس الكونجرس قبل أيام من الإغلاق الفيدرالى؟

الأكثر قراءة

فيضانات قاتلة تضرب جنوب إفريقيا.. تدمير البنية التحتية وتحذيرات من سقوط ضحايا

"كان على علاقة بها".. تفاصيل صادمة حول مقتل موظفة داخل كلية الآثار على يد زميلها

مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها.. 4 رصاصات اخترقت جسدها

مدير أمن الجيزة ينتقل إلى موقع مقتل موظفة "آثار القاهرة" على يد زميلها

قرارات عاجلة من النيابة فى مقتل موظفة بـ"آثار القاهرة" على يد زميلها

تفاصيل جديدة حول مقتل "فتاة مصر الجديدة" على يد خطيبها السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (4)

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى في جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم