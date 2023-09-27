جهود الدولة لتطوير منظومة الكهرباء (إنفوجراف)

سلطت قناة "دي إم سي"، الضوء على جهود الدولة لتحقيق تطورا ملحوظا في منظومة الكهرباء، خلال عشر سنوات، من خلال "إنفوجراف"، جاء على النحو التالي:

مشروعات تطوير قطاع الكهرباء تعد نموذجا يحتذى به للعديد من الدول.

إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية، حتى وصلت الزيادة في إنتاجية الكهرباء حوالي 30 جيجاوات في 6 سنوات فقط وهو رقم غير مسبوق.

ساهم هذا التوسع في زيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء بشكل مستدام.

مجمع بنيان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي.

إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.

عملت وزارة الكهرباء على تحسين الشبكة الكهربائية بشكل كبير وبلغ إجمالي استثمارات تدعيم وتحديث منظومة نقل الكهرباء منذ عام 2014 حوالي 85 مليار جنيه.

بلغ إجمالي استثمارات مشروعات توزيع الكهرباء الحالية والمستقبلية منذ عام 2014 حوالي 190 مليار جنيه.

بلغت القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات، وبلغت القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات.

جرى إضافة حوالي 76 ميجاوات من تشغيل محطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بكوم أمبو قدرة 26 ميجاوات ومحطة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بالزعفرانة قدرة 50 ميجاوات.