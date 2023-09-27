اكتشفت مدينه الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

لم اكن قد زرت مدينة الغردقة لظروف ارتباطي بانشغالات ومسئوليات كثيره منذ ٣٠ عاما.. واعترف بأنني كنت ممتنعة بإرادتي عن السفر منذ سنه ٢٠١١ .

حيث رتبت اولويات حياتي وعلي راس هذه الاولويات رعاية والدتي رجاء حجاج رائده العمل الاجتماعي والخيري بسبب اصابتها بجلطة في المخمنة عام ١٩٩٩ وكانت في حاجة إلي رعاية مضاعفة بعد وفاه زوجها الكاتب الكبير الراحل انيس منصور في شهر اكتوبر ٢٠١١ واسفرت الجلطة عن اصابتها بشلل نصفي في الجانب الأيمن من جسدها مما تطلب رعاية خاصة لها ونذرت نفسي وكرست كل جهدي عن طيب خاطر لرعايتها بنفسي هي وابنائي وزوجي هذا بالإضافة الي عملي ككاتبه وانشغالي بمسئولياتي في رئاسة قسمين صحفيين في صحيفه الاهرام ومناصب صحفيه مهمه لسنوات عديده ..مما لم يتح لي السفر لرؤيه مواقع كثيره جميله في بلدنا ومنها مدينه الغردقة المطلة علي البحر الأحمر.

..وبعد رحيل والدتي الحبيبة في ٢٠٢٠ ثم زوجي الكاتب الصحفي عبد الحميد شعير منذ ٤شهور وفي محاوله لمقاومه الحزن العميق والايام الصعبة التي أواجهها وجدتني منذ ايام قليله البي دعوه لصديقتي ًسيده الاعمال وسيده العمل الاجتماعي والخيري سلوي رحمي حرم رجل الاعمال وحيد رحمي لزياره مدينه الغردقة لمدة ٤ايام في محاوله لمقاومه الحزن في منتجع جميل هو صني ديز.

وهناك في بدأت في اكتشاف روعه شواطئ الغردقة الرائعة الجمال ومواقعها الخلابة التي تخطف العين والقلب ..واسعدني انني رايت عددا كبيرا من السائحين الذين اكتشفت خلال الحديث مع بعضهم انهم يستمتعون بوقتهم وانهم يقضون احلي ايام حياتهم حيث الشمس ساطعه علي مدار العام والجو عليل .والاستجمام متاح في ابسط صورهة.

وهنا وجدت اهل الغردقة الطيبين الذين يرحبون بالزائر و بالسائح او السائحه والذين يجدون في شواطئها الممتدة فرصة السباحة والغوص وقضاء احلي اجازه والاستجمام والاستمتاع بالهدوء والحياه البسيطة والصوت البحر الذي يبعث علي الراحة والخيال ..ورأيت السائحون والسائحين يرقصون مع الاهالي والبدو ويستمتعون بسماع الموسيقي التي تبعث علي البهجة الموسيقي الاجنبيه او الاغاني المصريه كلها تبهجهم فالاجنبي يهتم بالاجازه حتي يستطيع النجاح والاجتهاد في عمله حينما يعود الي بلده.. وهكذا فهم في هذه المدينه الساحره ينطلقون في ممارسه هواياتهم في سماع الموسيقي والرقص والاستمتاع بها ..فالاجنبي يختلف عن المصري في انه يقدس حريته ويهوي الاستمتاع بالحياه والبهجه خلال رحلته في مدينه الغردقه..وهو يجد انها من اجمل المدن الساحلية في العالم كما قال لي الكثيرين منهم ممن حرصت علي التحدث معهم لمعرفه شعورهم بزياره مدينه مصريه جميله ،.

.والحقيقه انني اؤمن بان اقدارنا ليست في يدنا وانما هي في يد العلي القدير وهكذا ذهبت الي الغردقة التي زرتها مع زوجي منذ ٣٠ عاما في محاوله لاسترجاع الذكريات الجميلة وفي محاوله لمقاومه الحزن ايضا ورغبه ملحهً في مشاهده هذه المدينة الشاطئية الجميلة وبحثا عن مكان هادئ قرب البحر الذي احب تأمله والذي يلهمني دائما كتابه خواطري او قصص جديده دائما فبعض من احب قصصي الي نفسي كتبتها وانا جالسه امام شاطئ البحر المتوسط ..وهكذا ذهبت الي مدينه الغردقة.

ووصلت عصرا مما اتاح لي ملاحظه التغييرات والتطور الكبير الذي حدث لها ..واكتشفت انها من اجمل المدن المصريه التي يهوي زيارتها السائحين الاجانب للاستمتاع والاستجمام وممارسه الرياضات المائية مثل الغطس والسباحه والصيدفشواطئها الممتده علي ساحل البحر الاحمر ..ومدينه الغردقه الغردقة هي العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر وتشغل ٤٠كم من مساحة الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر . يحدها شمالاً مدينه راس غارب وجنوباً مدينه سفاجا وشرقا ساحل البحر الأحمر وغرباً جبال البحر الأحمر.

و بها أيضا جزر الجفتون وام قمر ومجاويش وأبو رمادة وأبو منقار والفنادير وشدوان ومن أشهر منتجعاتها الجونة وسهل حشيش وسوما باي ومكادي باي وتتمثل احيائها الرئيسية في حي الدهار وحي السقالة وحي الاحياء . وكانت قد انشأت مدينة الغردقة في عام ١٩٠٥ولم تضم المدينة قديما الا مجموعة من المنازل البدائية التي يسكنها البدو والذين تمركزوا بصفة أساسية في منطقة السقالة للعمل بصيد الاسماك واللؤلؤ مما اكسب المدينة طابعا بدويا مستمرا معها حتي الآن.

ثم في عهد الملك فاروق تم تشييد استراحة استجمامية تحولت بعد التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر الي مبني نادي القوات المسلحة للرياضيات المائية والذي يعد مزارا سياحيا متميزا حتي الآن ..واكتشف البترول في تلك المنطقة عام ١٩١٣وبدأ الإنتاج الفعلي له وتصديره عام ١٩٢١ وكانت شركة آبار الزيوت الانجليزية المصرية المحدودة من أوائل الشركات التي بدأت في إنتاج النفط بهذه المنطقة.

ومن الاحداث المهمه في تاريخ مدينه الغردقه انه في عام ١٩٧٢ حاولت القوات الإسرائيلية احتلال جزيرة شدوان إلا أن رجال القوات المسلحة المصرية تصدوا لها واستطاعوا هزيمتهم وطردهم من الجزيرة خلال ساعات فيما يعرف بمعركة ًشدوان ًوهو التاريخ الذي تحتفل فيه محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي ..وفي الغردقه بعضا من اهم المعالم الطبيعية والسياحية التي تميزها وتغطي مدينة الغردقة مساحة٤٠ كم من الشريط الساحلي للبحر الأحمر وتمتاز بشمسها الساطعة على مدار العام وشعابها المرجانية الرائعة بالإضافة إلى عشرات من مواقع الجذب الممتعة التي يتجه إليها السائحين للاسترخاء والراحة لما تتمتع به المدينة من عوامل جذب منها درجة الحرارة المعتدلة طول العام ومناخها الصحراوي الجاف واشتمالها على ادوات المرح الشاطئية والرياضيات المائية الممتعة والنوادي وملاعب الجولف كما تزخر بالعديد من الجزر والمواقع البحرية التي تعتبر قبلة لهواة الغطس والرياضيات المائية ومنها شعاب بليندا وشعاب ابو قطرة وشعاب ابو نحاس وشعاب ام العش وشعاب ام قمر وشعاب العروف وشعاب طويلة وأبو نقاد.

إضافة الي السيول وسوما باي انضم منتجع سوما باي الي حيز مدينة الغردقة في ابريل٢٠١٥ وهو عبارة عن مجتمع سياحي يقع على بعد٦٠ كم من الطرف الشمالي لمدينة الغردقة ويمتد المنتجع على مساحة ١٣مليون متر ليكون خليجا بديع القسمات مغلف بجمال الطبيعة العذراء ويتمتع المنتجع بالاكتفاء الذاتي وبتخطيط عمراني ومعماري ونوعية خدمات تندمج مع ماهية المكان المحيط به بلمسة أوروبية في شكل فنادق وفيلات وأماكن للرياضة والاستشفاء والترويح يمتلكها رجال أعمال مصريين وعرب ويضم المنتجع ثلاثة وانضم منتجع مكادي باي أو خليج مكادي الي حيز مدينة الغردقة في ابريل ٢٠١٥ ويقع على بعد ٣٥كم جنوب وسط مدينة الغردقة.

ويتمتع هذا المنتجع بشمس ساطعة على مدار العام وشواطئ ممتدة من مياه البحر الصافية والرمال البيضاء الطبيعية وهو أحد منتجعات الغردقة المثالية لقضاء العطلات وخوض الرحلات البحرية اما شعاب كارلوس فانها تعد أحد أجمل مواقع الغطس في الغردقة بفضل الغابات المرجانية الكثيفة الموجودة بها وأصناف الأسماك المتنوعة بمياهها مثل قرش المطرقة النادر وأسماك الجاك والتونة والبركودة وابو رمادا يحمل هذا الموقع أيضا اسم (حوض الاسماك المائي) ويتميز بمياهه الضحلة نسبيا والمسطحة الي حد كبير ويعج بالحياة البحرية المذهلة والمتنوعة حيث تكثر فيه اسماك الجاك والبركودة وقرش الشعاب المرجانية ذو الزعنفة البيضاء والتونة الصغيرة بأعداد كبيرة ..اما موقع الفنادير.

فهو عبارة عن شعاب ضيقة وطويلة وهادئة تقع في شمال الغردقة ويمكن الوصول إليها من الجونة وتتميز بإمكانية ممارسة أي نوع من أنواع الغوص فيها بما في ذلك الغوص الانجرافي والغوص العميق وغوص المبتدئين ..اما منتجع سهل حشيش فتبلغ مساحته ٣٢مليون متر وتقوم على أدارته الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والتي قامت بتخطيطه على ٣مراحل ..ويشتمل المنتجع على غرف فندقيه ووحدتن سكنية فيما ينتظر افتتاح ٦ آلاف غرفة فندقية و٦الاف وحدة سكنية إضافية تتضمنها مشروعات مستقبلية كما يتضمن أيضا مسرحا مكشوفا يشتهر بالحفلات الغنائية الضخمة التي يقيمها كبار المطربين العرب ويحضرها الآلاف من معجبيهم اما منتجع الجونة فتعود نشاتها الي عام ١٩٩٠ وطورتها شركة اوراسكوم للفنادق والتنمية وتشتمل على مجموعة من الجزر وهي:

- أهم المنتجعات السياحية الواقعة على ساحل البحر الأحمر وتبعد عن مطار الغردقة الدولي ٢٢كم الي الشمال ويفصلها عن القاهرة مسافه ٤٧٠ كم وتتجه الجونة الي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء عن طريق الاعتماد بشكل كبير على منتجات مزرعة الجونة المقامة على مساحة ١٢٠ فدان والتي توفر احتياجات المنتجع من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بدون استخدام مبيدات وتشتهر المنطقة بكونها موقعا للغطس في الاعماق والرياضات المائية المختلفة ويوجد بها شاطئين رئيسيين وميناء تنتشر عليه المطاعم والقهاوي وتشتهر بمهرجانها السينمائي وبطراز معماري مميز لها ويأتي اليها اااحانب من مختلف الجنسيات لممارسه الرياضات ولممارسه هواياتهم المفضلة.

أما جزيرة مجاويش فانها تقع على بعد ٧،٥ كم جنوب شرق الغردقة وتمتلك نحو كيلو مترين من الشواطئ ذات الرمال الناعمة التي تحتضن مياه البحر الاحمر البكر ذات الأمواج الهادئة وبها تقع قرية مجاويش السياحية التابعة لشركة مصر للسياحة التي تمتد على مساحة ٨٥٠ الف متر منها ٤٥٠ الف متر غير مستغلة وتعد اكبر قري الغردقة واقدمها حيث افتتحها الرئيس الراحل أنور السادات في عام ١٩٧٩ في عهد وزير السياحة والطيران المدني جمال الناظر .. ويقدم المنتجع العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية كالغطس وركوب الأمواج والخيل.. اما جزيرة الجفتون فتقع على بعد ١١كم شواطئ مدينة الغردقة وتبلغ مساحتها أكثر من ١٧كم وتعد الجزيرة الاكثر رواجا سياحيا داخل نطاق مدينة الغردقة لما تمتلكه من شواطئ من طراز خاص يفد إليها العشرات من السائحين يوميا لقضاء يوما وسط البحر الأحمر وتعد اهم اماكن الغوص في الأعماق والغوص السطحي بمدينة الغردقة ويستخدمها نسبة تزيد على ٣٠%من ممارسي هذه الرياضة والنزلاء بفنادقها والتي تتكون معظمها من صخور الحجر الجيري الرملي والشعب المرجانية التي تنتمي الي عصر البليوسين وتمثل الجزيرة محمية طبيعية تعد من أهم الأماكن التي تحتوي على أنظمة بيئية حساسة تتضمن الحشائش البحرية وتتميز بكساء وتنوع كبير للشعاب المرجانية ..وتقطنها اعداد كبيرة من الحيوانات البحرية والطيور التي يعتبر بعضها مهدد بالانقراض مثل العقاب النسارية والنوارس ذات العيون البيضاء (العجمة) والتي تقوم بالتعشيش على الجزيرة.

كما يوجد في المنطقة الشمالية والشرقية منها اماكن تعيش فيها السلاحف وعلى الأخص السلحفاة صقرية المنقار التي تنتمي الي جزيرة ابو منقار التي تعود نشأتها الي عصر الايوسين مما يشير إلي أن عمرها لا يقل عن ٣٣مليون سنه وتتميز الجزيرة بكثافة الصخور والتركيبات الجيولوجية النادرة بها ويعود تسمية الجزيرة الي شكلها العام حيث يشكل طرفها الشرقي لسان رملي يمتد داخل البحر بشكل متعرج يشبه الي حد كبير منقار الطير وعلى رغم صغر حجمها النسبي إلا أنها تعد من أهم جزر شمال البحر الأحمر لأهميتها البيئية .

تشتهر مدينة الغردقة بشواطئها الجميلة الفيروزية ذات الرمال البيضاء الي جانب أماكن الخروج التي تزخر بها تلك المدينة فهي عبارة عن برنامج ترفيهي متكامل لتقضي اسعد اوقاتك من خلال المعالم السياحية والمباني العريقة عند الميناء ومطاعم الممشي ٢سبتمبر٢٠٢٠ السياحي وايضا الجزر التابعة للغردقة. سي وورند الغردقة. جراند اكواريوم الغردقة. متحف ميني ايجيبت . مارينا الغردقة. ممشي مكادي . الممشي السياحي الغردقة. مرسي اليخوت . كورنيش الغردقة. جزر الجفتون . جزيرة مجاويش. اسبلاندا مول . سينزو مول . حلقة السمك . مطعم جرانادا . منطقة السقالة..

وفي تقديري انه من الممكن ان تصبح مدينه الغردقة من اهم المدن الساحلية في العالم ومن الممكن ان تصبح قبله لملايين السائحين اذا ما احسن التسويق لها في الخارج ..فمدينه الغردقة بشواطئها الخلابة وبرمالها البيضاء الهادئة و مياه بحرها الفيروزية وبتركيبتها الخاصة جدا . .ان مواقع الغردقة الرائعه يندر ان تجد مثلها وفي جمالها في اي مكان في العالم.

ويندر ان يجد الانسان هذه الفرص مجتمعه معا وهي الاستجمام والراحه والهدوء والشواطئ الخلابه والشمس الساطعة والاستمتاع بالرياضات المائيه والمناظر الطبيعيه النادره الجمال والرياضات الأخرى المختلفه مثل السباحة و الجولف وكره القدم الا في مدينه الغردقه ،و.ما اجمل ان تجد في بلدك هذه المعالم الرائعة التي تعتبر بالنسبه لي اكتشاف مهم وجميل ومدينه نفخر انها في بلدنا الا انها في حاجه الي بعض الاهتمام والتطوير والدعايه لها حتي ياتي السائحين بأعداد اكبر ولابد عمل تطوير وتجميل في الشوارع والمباني وجعلها بلون واحد حتي تتميزبلون واضح يليق بها وحتي تصبح من اجمل مدن العالم.