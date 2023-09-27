باستثمارات تجاوزت الـ تريليون جنيه.. جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية في 10 سنوات

سلطت قناة "دي إم سي"، الضوء على جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، خلال عشر سنوات، من خلال "إنفوجراف" جاء على النحو التالي:

استهدفت الدولة تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى إنتاجي. تجاوزت الاستثمارات الكلية حاجز التريليون جنيه، لتبلغ في خطة العام المالي 2023/2024 نحو 1.65 تريليون جنيه، رغم الظروف الاقتصادية العالمية. 4.1% معدل النمو الاقتصادي المتوقع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/204. أولت الدولة خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص. تبنت الدولة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة تصل في خطة العام المالي 2023/2024 إلى نحو 600 مليار جنيه. الاستثمارات العامة الثابتة تقدر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية. تقدر مساهمة الجهاز الحكومي في الاستثمارات العامة بنحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%. تقدر مساهمة الهيئات الاقتصادية في الاستثمارات بنحو 384مليار جنيه بنسبة 37%. تقدر مساهمة الشركات العامة في الاستثمارات العامة بنحو 79 مليار جنيه بنسبة 7%.