إزالة 300 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

إزالة التعديات

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، برئاسة هاني الجويلي، بالتنسيق مع حماية الأراضي وجهات الولاية ذات الصلة لتنفيذ قرارات الإزالة في المهد، حيث تم تنفيذ الإزالة لعدد 313 حالة تعدٍ على إجمالي مساحة 232 قيراطًا بقرى مركز بني سويف، بجانب 6 حالات مخالفات بناء داخل الحيز العمراني لمدينة بني سويف، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري.

وفي وقتٍ سابق، كلَّف محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع "اليوم" داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك، خلف مصنع النسيج، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات

وتوجه هاني الجويلي رئيس المدينة، لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق، الذي شب في حشائش وبوص وحلفة جافة، حيث قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي "كإجراء احترازي"، حتى تمت السيطرة على الحريق، وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.

فيما قام اللواء سامي علاّم، السكرتير العام المساعد في بني سويف، بجولة ميدانية موسعة بعدد من المدارس التابعة لإدارتي سمسطا واهناسيا، لمتابعة تنفيذ خطة المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد.