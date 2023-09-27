الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إخماد حريق شب في مخلفات نباتية بني سويف (صور)

حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي نشب، اليوم، داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك ، خلف مصنع النسيج ، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

 

توجه هاني الجويلي رئيس المدينة ، لموقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء ،وتبين ان الحريق شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة،وتعاملت الحماية المدنية مع الحريق واخمدته ، بمساعدة معدات وسيارات الوحدة المحلية، بعد فصل التيار الكهربائي  " كإجراء احترازي "، حتى تمت السيطرة على الحريق، بحضور  بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.

وفي سياق آخر،تفقد اللواء  سامي علام السكرتير العام المساعد، عدد من المدارس التابعة لإدارتي سمسطا،واهناسيا ،لمتابعة تنفيذ خطة استقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024.

 

وتضمنت الجولة عقد لقاء موسع بإحدى قاعات المناسبات بمدينة سمسطا ، بحضور مديري المدارس والموجهين والقائمين على العملية التعليمية.

وأكد السكرتير العام المساعد ، على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بتضافر الجهود وتوحيد آلية العمل في الفترة المقبلة وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية وإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات وتكثيف الزيارات للمدارس للتأكد من انتظام العمل بالمدارس،مع التشديد على مراجعة صيانه المرافق وتكثيف النظافة بدورات المياه وتنظيم الطلاب عند الدخول والخروج ، والتأكد من توافر مستلزمات الفصول من المقاعد والأدراج  والإضاءة والتهوية وكافة سبل الراحة
 

حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
حريق في مخلفات نباتية
بني سويف مصنع النسيج الحماية المدنية حريق التيار الكهربائي

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