وسط غياب ترامب.. مناظرة جماعية لمرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الأمريكية 2024

يتنافس سبعة مرشحين محتملين لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024، ينتمون إلى الحزب الجمهوري، مساء الأربعاء، في مكتبة ريجان الرئاسية في كاليفورنيا ضمن المناظرة التمهيدية الثانية بينهم.

وتضم المناظرة كلا من حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، وحاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي، وحاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، والسفيرة السابقة نيكي هالي، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، والسيناتور تيم سكوت من ولاية كارولينا الجنوبية ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، المرشحين المحتملين من الحزب الجمهوري.

ترامب يغيب عن المناظرة

فيما يغيب الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لا يزال المرشح الجمهوري الأوفر حظا ، عن المناظرة، حيث يزور عمال صناعة السيارات الذين يضربون في ديترويت، بحسب شبكة CBS الأمريكية.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة سي بي إس نيوز، يوم الثلاثاء، أن ترامب يتقدم على المجال الجمهوري في الانتخابات التمهيدية بشكل مريح في كل من ولايتي أيوا ونيو هامبشاير.

وكان سئل المرشحون الثمانية الذين شاركوا في المناظرة الأولى عما إذا كانوا سيدعمون ترامب حتى لو أدين بارتكاب جريمة. الجميع باستثناء كريستي وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون (الذي لن يشارك في المناقشة الثانية) رفعوا أيديهم دعما.

من يدير المناظرة؟

وسيقوم ستيوارت فارني ودانا بيرينو، من قناة فوكس نيوز، بإدارة المناقشة، مع إيليا كالديرون من Univision.

قبل أسبوع من المناظرة الثانية، انتقدت نيكي هيلي، المنافس الرئيسي في الانتخابات الرئاسية، ترامب لعدم حضوره المناظرة. وقالت في حدث أقيم في نيو هامبشاير يوم الخميس: "لا يمكنك أن تتجاهل مرحلة المناظرات، لمجرد أنك تحتل مرتبة عالية جدًا في استطلاعات الرأي".

وأضافت موجهة حديثها إلى ترامب:"عليك أن لا تستمر فيما فعلته في السنوات الأربع الماضية، ولكن بدلاً من ذلك لابد من إظهار ماذا ستفعل في السنوات الأربع المقبلة، وكيف ستصلح ما تم كسره؟".